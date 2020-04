Bývalí poľskí prezidenti a viacerí expremiéri budú bojkotovať prezidentské voľby v krajine

Hlasovanie poštou

Pochybnosti o voľbách

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Všetci bývalí poľskí prezidenti a mnohí expremiéri budú bojkotovať májové prezidentské voľby, ktoré aj napriek pandémii nového koronavírusu presadzuje vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) Vo štvrtok prostredníctvom vyhlásenia uviedli, že hlasovanie, ktoré by sa malo uskutočniť prostredníctvom pošty, budú pseudovoľby.Preto vyzvali voličov a kandidátov, ktorí "zdieľajú obavy o rešpektovanie ústavy a demokratickej budúcnosti Poľska", aby ich tiež bojkotovali.Štvrtkové vyhlásenie podpísali niekdajší prezidenti Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski a Bronislaw Komorowski a tiež niektorí predsedovia vlád vrátane Ewy Kopacz, Kazimierza Marcinkiewicza a Leszeka Millera.Na bojkot volieb už v utorok vyzval aj bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk. Bývalý poľský premiér v tejto súvislosti vyjadril obavy o verejné zdravie, ako aj o legálnosť hlasovania.Voľby výlučne prostredníctvom pošty by sa mali v Poľsku konať po prvý raz, ale parlament zatiaľ neprijal žiadne potrebné predpisy, čo vyvoláva obavy o tom, či tento proces môže byť úspešný.Predseda štátnej volebnej komisie Sylwester Marciniak uviedol, že voľby možno nebudú môcť riadne zorganizovať, pretože to je komplikované, nemajú smernice a mnohé politické sily s nimi silno nesúhlasia.To, či budú voľby slobodné a demokratické, spochybnila už aj Európska únia a mnohé prodemokratické organizácie.Prezidentské voľby sú v Poľsku naplánované na 10. mája. Vláda naznačila, že hlasovanie možno o týždeň alebo dva odložia, no stále sa musí konať v máji.Favoritom volieb je podľa prieskumov verejnej mienky súčasný prezident Andrzej Duda, ktorého podporuje vládna strana PiS.