Európska rada pre inovácie dostane ďalších 150 miliónov eur na projekty proti koronavírusu

Pečate dokonalosti

Rekordný počet žiadostí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila ďalších 150 miliónov eur pre schému Accelerator Pilot Európskej rady pre inovácie (EIC) v snahe podporiť inovácie v boji s koronakrízou. Peniaze by mali financovať najlepšie startupy a malé a stredné podniky, ktoré sa prihlásili v marci.Žiadosti vysokej kvality súvisiace s koronavírusom, ktoré nemožno financovať zo spomínaných 150 miliónov, bude EK oceňovať špeciálnymi Pečaťami dokonalosti. Spoločnosti, ktoré EIC podporí, oznámia koncom mája."S EIC chceme byť flexibilní, prispôsobiví a rýchli, rovnako ako podnikatelia, ktorým slúžime a ktorých podporujeme," vyjadrila sa eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.Ako vysvetlila, spomínaných 150 miliónov je určených konkrétne pre inovácie relevantné pre boj s koronavírusom. Daná suma doplní 164 miliónov, ktoré oznámili 25. marca a použijú ich na podporu rôznych prelomových inovácií.V marci poslalo žiadosť do EIC Accelerator Pilot rekordných takmer 4 000 startupov a malých a stredných podnikov. Viac ako tisíc z nich malo inovácie relevantné pre pandémiu nového koronavírusu.Subjekty s najlepšie hodnotenými žiadosťami absolvujú od 11. do 20. mája živé pohovory, počas ktorých experti v konkrétnych odboroch súvisiacich s koronavírusom pomôžu vybrať najlepšie návrhy.Informácie pochádzajú z webstránky Európskej komisie.