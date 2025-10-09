|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2025
Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný
Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová bola podozrivá z nepriamej korupcie a podplácania. Vo štvrtok ju ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová bola podozrivá z nepriamej korupcie a podplácania. Vo štvrtok ju však oslobodili spod obžaloby. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry Ján Hrivnák podal odvolanie.
Informoval o tom Denník N a spresnil, že kľúčovým svedkom prípadu bol jej bývalý kamarát a bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ide o prípad z korupčnej kauzy Búrka z marca 2020 na ktorú nadväzovala akcia Víchrica počas ktorej Urbancovú obvinili.
Zdroj: SITA.sk - Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný © SITA Všetky práva vyhradené.
Informoval o tom Denník N a spresnil, že kľúčovým svedkom prípadu bol jej bývalý kamarát a bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ide o prípad z korupčnej kauzy Búrka z marca 2020 na ktorú nadväzovala akcia Víchrica počas ktorej Urbancovú obvinili.
Zdroj: SITA.sk - Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame
Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame
<< predchádzajúci článok
Nemecký export v auguste nečakane klesol
Nemecký export v auguste nečakane klesol