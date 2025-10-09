Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. októbra 2025

Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný


Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová bola podozrivá z nepriamej korupcie a podplácania. Vo štvrtok ju ...



Zdieľať
img_6042 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová bola podozrivá z nepriamej korupcie a podplácania. Vo štvrtok ju však oslobodili spod obžaloby. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry Ján Hrivnák podal odvolanie.


Informoval o tom Denník N a spresnil, že kľúčovým svedkom prípadu bol jej bývalý kamarát a bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ide o prípad z korupčnej kauzy Búrka z marca 2020 na ktorú nadväzovala akcia Víchrica počas ktorej Urbancovú obvinili.


Zdroj: SITA.sk - Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný © SITA Všetky práva vyhradené.

