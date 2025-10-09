Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. októbra 2025

Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame


Závažné zranenia utrpel v stredu popoludní na jednom zo stavenísk v Poprade 61-ročný muž. Počas práce vo výkopovej jame sa na neho zosunula pôda a zavalila ho. Ako vo štvrtok informovala prešovská ...



Zdieľať
01 4 676x453 9.10.2025 (SITA.sk) - Závažné zranenia utrpel v stredu popoludní na jednom zo stavenísk v Poprade 61-ročný muž. Počas práce vo výkopovej jame sa na neho zosunula pôda a zavalila ho.


Ako vo štvrtok informovala prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová, život muža bol v ohrození. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade po zdokumentovaní miesta činu začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženie na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame © SITA Všetky práva vyhradené.

