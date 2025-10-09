|
Štvrtok 9.10.2025
Meniny má Dionýz
|
09. októbra 2025
Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame
Závažné zranenia utrpel v stredu popoludní na jednom zo stavenísk v Poprade 61-ročný muž. Počas práce vo výkopovej jame sa na neho zosunula pôda a zavalila ho. Ako vo štvrtok informovala prešovská ...
9.10.2025 (SITA.sk) - Závažné zranenia utrpel v stredu popoludní na jednom zo stavenísk v Poprade 61-ročný muž. Počas práce vo výkopovej jame sa na neho zosunula pôda a zavalila ho.
Ako vo štvrtok informovala prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová, život muža bol v ohrození. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade po zdokumentovaní miesta činu začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženie na zdraví.
Zdroj: SITA.sk - Muž na stavenisku utrpel vážne zranenia, zosunula sa na neho pôda vo výkopovej jame © SITA Všetky práva vyhradené.
