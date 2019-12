Bývalú väznicu zmenili na alternatívny vianočný priestor

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 25. decembra (TASR) - V priestoroch bývalej väznice v centre litovskej metropoly Vilnius inštalovali vianočný projekt, ktorý naplnil celý priestor sviatočnou atmosférou. Časom ju plánujú premeniť na priestor trvale prístupný verejnosti, informovala agentúra AP.Väzenie Lukiškés, nachádzajúce sa neďaleko sídla litovského parlamentu, bolo postavené začiatkom 20. storočia, keď bola Litva ešte súčasťou cárskeho Ruska. Počas druhej svetovej vojny tam nemeckí nacisti väznili židov a sovietska tajná služba ju využívala na popravy zajatcov.Neslávne známe väzenie, v ktorom svojho času zadržiavali tisíce trestancov, už po vyše storočí používania potrebovalo rozsiahlu renováciu. Oficiálne doslúžilo 2. júla 2019, keď bolo uzavreté a tamojších väzňov presunuli do iných ústavov.V uprázdnenom väzení Lukiškés teraz inštalovali projekt s názvom. Tvoria ho rôzne svetelné inštalácie, interaktívne hojdačky a fontána predstavujúca vianočný stromček.uviedol primátor Vilniusu Remigijus Šimašius. Táto iniciatíva podľa neho symbolizuje myšlienku transformácie a hľadania novej identity.komentoval koordinátor celého projektu Darius Kupliauskas.Brány bývalého väzenia budú otvorené v dňoch 20. decembra až 5. januára od 16.00 h do 22.00 h miestneho času. Časom by mal komplex Lukiškés slúžiť pre verejnosť trvale.