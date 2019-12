Podľa terapeutky sa s vianočným obdobím spája aj akýsi sentiment

Ilustračná foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) – Človek si vytvorí mnoho vrstiev predsudkov či stereotypov, ktoré sa viažu k obdobiu Vianoc.upozornila terapeutka Jolana Kusá, ktorá pôsobí v online poradni Ligy za duševné zdravie.S týmto obdobím podľa jej slov spája aj akýsi sentiment. Podľa terapeutky môže človek nadobudnúť pocit, že ho nikto nemá rád alebo oňho nikto o mňa nestojí. Mnohí si podľa jej slov prajú, keby neboli, lebo prinesú len sklamanie a bolesť, upozornia na to, čo človek nemá.radí odborníčka s dôvetkom, že to, čo sa ešte dá urobiť, je pozorne vnímať svoje pocity a meniť ich.upozornila.Smútok podľa terapeutky môže pochádzať aj zo starých zranení, z detstva.tvrdí. Podľa jej slov by sa človek na veci, ktoré sa stali, mal pozrieť "inými očami".prízvukovala s dôvetkom, že pocity človeka nevlastnia.komentovala odborníčka.Ako dodala, netreba sa brániť ani návšteve psychológa, psychoterapeuta alebo podobného odborníka.uzavrela.