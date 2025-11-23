Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2025

Bývalý asistent Mazureka pôjde pred súd, čelí obžalobe pre extrémizmus


Špecializovaný trestný súd by sa na pracovisku v Banskej Bystrici mal v decembri zaoberať prípadom bývalého asistenta exposlanca parlamentu a súčasného ...



fc8a3544 min 676x451 23.11.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd by sa na pracovisku v Banskej Bystrici mal v decembri zaoberať prípadom bývalého asistenta exposlanca parlamentu a súčasného europoslanca Milana Mazureka Jána P. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, dotyčný čelí obžalobe pre prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, výrobu extrémistického materiálu a rozširovanie extrémistického materiálu.


Bývalá Národná kriminálna agentúra obvinila Jána P., ktorý pôsobil aj na internetovom portáli Kulturblog ešte v septembru 2020. Podľa spravodajského webu Aktuality.sk totiž predával tričká s podobizňou prezidenta vojnovej Slovenskej republiky Jozefa Tisa vo vavrínovom venci. Ján P. kandidoval za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v parlamentných voľbách v roku 2020.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý asistent Mazureka pôjde pred súd, čelí obžalobe pre extrémizmus © SITA Všetky práva vyhradené.

