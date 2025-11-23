Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2025

Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR Právny štát Premiér Slovenskej republiky

Opozičná strana Demokrati avizuje protest proti zrušeniu



66560b07b74c3729203095 676x451 23.11.2025 (SITA.sk) -



Opozičná strana Demokrati avizuje protest proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý sa uskutoční v utorok 25. novembra o 17:00 v Bratislave pred budovou parlamentu. Ako strana informovala, rozhodnutie vlády úrad transformovať je pomstou čestným oznamovateľom korupcie a policajtom okolo Jána Čurillu.

Premiér Robert Fico a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa Demokratov nezvládli, že im úrad uložil pokuty, a tak sa rozhodli úrad rovno zrušiť. Takýto mocenský zásah si podľa opozičnej strany nedovolil ani expremiér Vladimír Mečiar.

„Vláda doslova valcuje právny štát na Slovensku a oznamovateľov korupcie," konštatujú Demokrati. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry je to podľa strany ďalší úder pre boj s rozkrádaním Slovenska. „Je to útok na právny štát. Je to krok späť v boji proti korupcii. Je to ohrozenie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Je to signál všetkým čestným ľuďom: odteraz rozhoduje politická moc, pomsta Roberta Fica a Šutaja Eštoka," dodali Demokrati.


Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.





Zdroj: SITA.sk - Demokrati avizujú protest v Bratislave, tvrdia že zrušenie úradu oznamovateľov je pomsta Fica a Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR Právny štát Premiér Slovenskej republiky
