Bývalý člen One Direction Zayn zverejnil coververziu skladby Elvisa Presleyho

Zain Javadd Malik *

* sa preslávil v skupine One Direction, v ktorej pôsobil v rokoch 2010 - 2015 a vydal s ňou albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) a Four (2014).



V marci 2016 ponúkol pod menom Zayn debutovú sólovú štúdiovku Mind Of Mine, s ktorou dobyl americký albumový rebríček Billboard 200 i UK Chart. Z nahrávky pochádza napríklad singel Pillowtalk.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Zayn zverejnil coververziu skladby Can’t Help Falling in Love, ktorú v roku 1961 vydal legendárny Elvis Presley.V novinke 25-ročného interpreta je možné počuť pop, r'n'b či elektroniku. Spevák nedávno potvrdil, že dokončuje svoj druhý sólový album. Tento rok už ponúkol single Let Me a Entertainer.Názov ani dátum vydania nahrávky zatiaľ nie sú známe, no rodák z Bradfordu vo West Yorkshire sľúbil, že štúdiovka už je na ceste, a to spolu s niekoľkými prekvapeniami.