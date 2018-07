Justin Bieber potvrdil zasnúbenie s modelkou Hailey Baldwin

Justin Drew Bieber, *

* ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015).



Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, 15 American Music Awards, 14 Billboard Music Awards či 23 Teen Choice Awards.





NEW YORK 10. júla (WebNoviny.sk) - Kanadský spevák Justin Bieber potvrdil, že sa zasnúbil s americkou modelkou Hailey Baldwin.Dvadsaťštyriročný rodák z Londonu v Ontáriu tak spravil prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil fotografiu, ako ho 21-ročná Baldwin bozkáva na tvár s textom, v ktorom jej okrem iného vyznáva lásku a sľubuje, že pre neho bude vždy na prvom mieste.Spomína tiež, že sa zasnúbili v siedmy deň siedmeho mesiaca, čo podľa neho predstavuje duchovnú dokonalosť. Ako prvý o zásnubách informoval portál TMZ, podľa ktorého sa tak stalo v sobotu na Bahamách počas spoločnej večere v miestnej reštaurácii.Dvojica, ktorá sa dala opätovne dokopy zhruba pred mesiacom, už pritom spolu randila na prelome rokov 2015 a 2016. Bieber predtým v rokoch 2010 - 2012 tvoril pár so Selenou Gomez, pričom vlani v októbri sa objavili správy, že sú znovu spolu. Naposledy ich spolu videli v marci. Baldwin, ktorá je dcérou herca Stephena Baldwina, zase médiá spájali so spevákom Shawnom Mendesom, ktorého v máji sprevádzala na Met Gala.