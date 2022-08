Bývalý člen organizačného výboru olympijských hier v Tokiu bol zatknutý za podozrenie z úplatkárstva

Úplatok od jedného zo sponzorov

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Japonská polícia zadržala niekdajšieho člena organizačného výboru OH v Tokiu Harujukiho Takahašiho a troch ľudí z odevnej spoločnosti Aoki Holdings pre podozrenie z úplatkárstva.Takahaši údajne zobral úplatok od bývalého šéfa Aoki Holdings a dvoch jeho zamestnancov za to, že firma bola jedným z hlavných sponzorov vlaňajšej olympiády. Podľa miestnych médií to Takahaši popiera a tvrdí, že mu platili za poradenstvo.Aoki Holdings zabezpečovala odevy pre účastníkov OH v Tokiu a tiež predávala licencované produkty s olympijským logom. Oficiálnym sponzorom vlaňajšej letnej olympiády sa spoločnosť stala rok po tom, ako Takahaši údajne zobral úplatok.Keďže bol Takahaši ako člen organizačného výboru OH štátny zamestnanec, môžu ho obviniť z úplatkárstva.Takahaši vraj tiež prijal milióny dolárov za to, že loboval u členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) , aby OH v roku 2020 organizovalo práve Tokio. V roku 2013 vybral MOV hlavné mesto Japonska ako dejisko podujatia, ďalšími kandidátmi boli argentínske Buenos Aires, španielsky Madrid a turecký Istanbul.Takahaši v minulosti pracoval pre veľkú japonskú reklamnú agentúru Dentsu, ktorá sa tiež zaslúžila o pridelenie organizácie hier Tokiu.Starala sa o všetky marketingové záležitosti okolo OH a vďaka sponzorským zmluvám s miestnymi spoločnosťami získala takmer tri miliardy eur. Celkové náklady na usporiadanie hier boli vo výške 12,7 miliardy eur.