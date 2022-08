Elon Musk sa svojím žartom postaral o rozruch, keď oznámil kúpu anglického Manchestru United

Žarty na Twitteri



Also, I’m buying Manchester United ur welcome

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Klub chcú vidieť opäť na vrchole

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americký miliardár Elon Musk sa postaral o rozruch, keď na twitteri informoval o kúpe anglického futbalového klubu Manchester United. O niekoľko hodín neskôr však priznal, že to bol iba vtip.Muskov pokus o žart prišiel v období, keď v Spojených štátoch amerických čelí súdnemu sporu po tom, ako odstúpil od dohody o kúpe spomenutej siete Twitter za 44 miliárd dolárov.Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla je na tejto platforme pomerne aktívnym používateľom a občas žartuje so svojimi 103 miliónmi sledovateľov. V stredu ich zaujal tweetom o svojej politickej príslušnosti a neskôr v ďalšom uviedol, že kupuje Manchester United.Keď neskôr dostal od jedného zo sledovateľov otázku, či to s akvizíciou organizácie z Old Traffordu myslí vážne, odpovedal: "Nie, toto je dlhodobý vtip na Twitteri. Nekupujem žiadne športové tímy.“Musk so svojím zdanlivo neobmedzeným finančným potenciálom kupovať najlepších futbalistov na svete by bol vítanou vyhliadkou pre mnohých fanúšikov Manchestru United, ktorí chcú vidieť klub späť na vrchole ako v časoch legendárneho trénera Sira Alexa Fergusona. Po jeho odchode v roku 2013 získal klub iba štyri trofeje. Manchester United od roku 2005 vlastní americká rodina Glazerovcov, ktorá však nemá sympatie najskalnejších fanúšikov.