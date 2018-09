Bývalý dizajnér Rolls-Roycu pomôže oživiť čínsku značku limuzín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 7. septembra (TASR) - Čínsky výrobca áut FAW Group, ktorý pred šiestimi desaťročiami vyrobil prvú limuzínu Red Flag (červená vlajka) pre Mao Ce-tunga, si vybral bývalého šéfa dizajnu Rolls-Royce, aby mu pomohol s oživením značky.Giles Taylor, dizajnérsky veterán, ktorý pomohol vytvoriť vozidlá ako napríklad Fantom VIII a Cullinan SUV pre britskú luxusnú značku, povedie dizajnérsky tím Red Flag v Mníchove, uviedol to na svojej stránke LinkedIn. Taylor odišiel z funkcie riaditeľa dizajnu Rolls-Royce začiatkom tohto roka.Skupina FAW vyrobila prvú limuzínu Hongqi (Chung-čchi), čo čínsky znamená červená vlajka, pre predsedu Maa v roku 1958. Po nástupe nového šéfa Sü Liou-pchinga, ktorý vlani prevzal funkciu predsedu spoločnosti, sa snaží o oživenie značky. Sü Liou-pching si dal za cieľ zvýšiť predaj značky Red Flag až stonásobne do roku 2025 na približne 300.000 vozidiel ročne.V apríli predstavila značka Red Flag elegantný dvojdverový koncept elektrického vozidla s názvom E-Jing GT. Symbolicky dôležitá značka, ktorú používajú vysokí čínski vládni predstavitelia, rozširuje svoju ponuku modelov vrátane sedanu strednej veľkosti H5.Taylor pred nástupom do Rolls-Royce pracoval pre PSA Peugeot Citroën a Jaguar.