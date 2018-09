PRIESKUM: VOĽBY BY VYHRAL SMER-SD PRED SAS A SNS

Na archívnej snímke sprava podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák, predseda strany Smer-SD Robert Fico, podpredseda strany Smer-SD, podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír a podpredseda strany Smer-SD a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Foto: TASR/Marko Erd Na archívnej snímke sprava podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák, predseda strany Smer-SD Robert Fico, podpredseda strany Smer-SD, podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír a podpredseda strany Smer-SD a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 7. septembra – Ak by sa parlamentné voľby konali koncom augusta a začiatkom septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,2 percenta.





Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, ktorú by podporilo 16 percent respondentov. Tretia by skončila SNS s 10,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 30. augusta až 5. septembra.

Správu aktualizujeme.