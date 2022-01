Bývalý Djokovičov tréner: Nole robí veľkú chybu, že odmieta očkovanie. Ohrozuje svoj cieľ stať sa najlepším tenistom

Djokovič hazarduje

Pravidlá treba akceptovať

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Niekdajší skvelý nemecký tenista aj tréner Boris Becker vyjadril ľútosť nad šlamastikou s vízami, v ktorej sa ocitol jeho bývalý zverenec Novak Djokovič po prílete do Austrálie. Becker považuje Djokoviča takmer za súčasť svojej rodiny a rozhodne mu odporúča, aby sa nechal zaočkovať, ak chce ešte naplniť svoje vysoké ambície."Je mi ako rodina, ale aj v nej sa občas objavia nezhody. Myslím si, že Nole robí veľkú chybu, keď sa nenechal zaočkovať. Ohrozuje tým svoj veľký cieľ stať sa najlepším tenistom všetkých čias. Má 34 rokov a sám najlepšie vie, že mu už nezostáva veľa času na naplnenie svojich cieľov," skonštatoval Boris Becker, ktorý spolu s Mariánon Vajdom trénoval Djokoviča v rokoch 2013 - 2016."Štyri razy som sedel v jeho lóži na Australian Open pri jeho víťazstvách. Plne si uvedomujem, čo by znamenala jeho neúčasť v Melbourne pre jeho konkurentov. Rovnako si myslím, že je to skvelý človek, ale pre svoje niektoré názory môže byť občas nepochopený. Inými slovami, jeho silné stránky v tenise môžu byť jeho slabinami v živote. Je veľmi tvrdohlavý, odhodlaný neustúpiť a urobiť všetko pre svoj cieľ," pokračoval Becker na webe eurosport.com.Niekdajší svetový tenista číslo 1 aj trojnásobný wimbledonský šampión chápe, že súčasní dvadsiatnici či tridsiatnici sa na potrebu očkovania voči ochorenie COVID-19 dívajú inak ako ľudia po päťdesiatke, akým je dnes on."Bavil som sa o tom aj s vlastnými deťmi a presvedčil som ich, aby sa dali zaočkovať. U Novaka si nie som istý, že to urobí. Ak sa však o desať rokov obzrie za svojou kariérou, uvedomí si svoju chybu. Každopádne, v najbližšom čase bude pre neho veľmi ťažké žiť život profesionálneho tenistu bez očkovania. Ak sú raz stanovené pravidlá, treba ich akceptovať," dodal Becker.