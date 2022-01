Češka Voráčová skončila v rovnakom hoteli pre migrantov ako Djokovič, nemala v poriadku víza

Rozhodla sa pre návrat do Európy

Podali protest a žiadajú o vysvetlenie

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prehodnocovanie zdravotných výnimiek austrálskymi úradmi pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny v Melbourne sa negatívne dotklo aj českého tenisu.Po svetovej mužskej jednotke Novakovi Djokovičovi nemala v poriadku víza po prílete do Austrálie ani česká špecialistka na štvorhru Renata Voráčová.Osemdesiatu prvú hráčku deblového rebríčka WTA umiestnili do rovnakého hotela v Melbourne pod dohľadom austrálskych imigračných úradníkov ako Djokoviča. Očakávalo sa, že 38-ročná hráčka sa pokúsi obhájiť pred súdom rovnako ako 20-násobný grandslamový šampión zo Srbska. Napokon sa však Voráčová rozhodla pre návrat do Európy.Podľa českého webu isport.blesk.cz Voráčová mala mať vo svojej výnimke uvedené, že v ostatných šiestich mesiacoch prešla nákazou koronavírusom rovnako ako Djokovič. Češka však prišla do Austrálie už skôr, lebo tento týždeň absolvovala prípravný turnaj v Melbourne po boku Poľky Katarzyny Piterovej. Neuspeli už v 1. kole."Prostredníctvom českého veľvyslanectva v Canberre sme podali protest a žiadame austrálske úrady o vysvetlenie situácie," uviedla Aneta Kovářová z oddelenia komunikácie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Podľa nej sa s tenistkou spojil generálny konzulát v Sydney a napokon sa hráčka rozhodla odletieť z Austrálie domov."Renata Voráčová sa rozhodla vzdať účasti na Australian Open, keďže nemá dostatočné možnosti na tréning. Naše zastupiteľstvo jej pomôže pri vybavení formalít pri opustení Austrálie," dodala Kovářová pre isport.blesk.cz.