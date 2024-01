Bývalý futbalista Thierry Henry prezradil, že v minulosti trpel depresiami

Dlhodobé depresie

Stavy počas pandémie a vzťah s otcom

10.1.2024 (SITA.sk) - Bývalý skvelý futbalista a v súčasnosti tréner francúzskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Thierry Henry prezradil, že v minulosti trpel depresívnymi stavmi.„Počas mojej kariéry, a vlastne už od narodenia, som musel byť v depresii," povedal v podcaste Diary of a CEO niekdajší útočník s mimoriadnymi streleckými schopnosťami, upozornil na to web BBC.com.„Vedel som o tom? Nie. Robil som s tým niečo? Nie, ale snažil som sa prispôsobiť," naznačil svoj spôsob vyrovnávania sa s problémami 123-násobný reprezentant Francúzska.Psychicky náročné obdobie podľa vlastných slov prežil 46-ročný Thierry Henry aj počas pandémie koronavírusu.„Bol som v Montreale v izolácii. Takmer rok som strávil bez rodiny a bez detí, jednoducho sám. Vtedy som plakal takmer každý deň. Slzy prišli samé od seba. Prečo? Neviem, ale myslím si, že tam boli už veľmi dlho," rozhovoril sa bývalý kanonier Monaka Arsenalu Londýn či FC Barcelona „Vždy keď som sa necítil dobre, povedal som si, že musím urobiť prvý krok a ísť dopredu. Potom vykročiť znova a jednoducho kráčať. To som robil už ako mladý, lenže počas pandémie som zrazu „nemohol chodiť“ a začal som si niektoré veci uvedomovať," doplnila bývalá futbalová hviezda. Thierry Henry sa v podcaste vyjadril aj ku komplikovanému vzťahu so svojim otcom.„Bol veľmi zvláštny pri hodnotení mojich výkonov na trávniku. Myslím si, že to mohlo mať na mňa vplyv. Ako chlapec som od neho veľmi často počúval o tom, čo všetko som neurobil dobre. Ak takéto slová zaznievajú častejšie ako niečo pozitívne, máte tendenciu uveriť tomu, že to tak jednoducho je," emotívne opísal Henry, ktorý kariéru aktívneho futbalistu ukončil v roku 2014.