Na ZOHM 2024 sa predstaví 49 slovenských talentov, súčasťou výpravy je aj Jelisej Kuzmin

9.1.2024 (SITA.sk) - Dovedna 49 športových talentov bude reprezentovať Slovensko na zimných olympijských hrách mládeže, ktoré sa od 19. januára do 1. februára uskutočni v juhokórejskej profincii Kangwon, kde sa v roku 2018 konali ZOH. Súčasťou výpravy bude 34 chlapcov a 15 dievčat.Štvrté ZOHM v histórii sa premiérovo uskutočnia mimo Európy. Na podujatí sa predstavia mladí športovci zo 79 krajín, premiérovo aj z Alžírska, Nigérie, Portorika, Tuniska a Spojených arabských emirátov. Informuje o tom oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Súčasťou slovenskej výpravy bude aj syn biatlonovej olympijskej šampiónky Anastasie Kuzminovej , Jelisej Kuzmin bude o čo najlepšie umiestnenie bojovať v behu na lyžiach. V nominácii sú tiež ďalší bežec na lyžiach aj biatlonista Michal Adamov, krasokorčuliar Adam Hagara či v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Hektor Kapustík.Slovenskí športovci sa predstavia v dvanástich športoch, zastúpenie nebudú mať v boboch, curlingu a rýchlokorčuľovaní. Premiérovo v histórii olympijských podujatí sa slovenský športovec predstaví v skeletone, súťažiť bude Peter Jedinák. Krasokorčuliar Adam Hagara do Ázie odcestuje priamo z majstrovstiev Európy v litovskom Kaunase a patrí medzi ašpirantov na kvalitný výsledok.Slovensko sa na ZOHM 2024 predstaví aj v hokeji, tréner Roman Sýkora do tímu chlapcov nominoval aj Michala Plančára a Ivana Mattu, ktorí v dresoch Banskej Bystrice a Michaloviec už okúsili aj seniorskú extraligu. Slováci v Kórejskej republike nastúpia v základnej skupine proti Američanom a Čechom, do semifinále postúpia prvé dva tímy.