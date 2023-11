Bývalý futbalový brankár Petr Čech debutoval v britskej lige, vyžiadali si ho fanúšikovia

Bývalý futbalový brankár Petr Čech má za sebou krátky a úspešný debut v britskej hokejovej lige. V drese obhajcu titulu Belfast Giants odchytal v závere stretnutia s Glasgow Clan necelých päť minút a prispel k víťazstvu 5:1. Počas jeho pobytu na ľade už žiadny gól nepadol.





Štyridsaťjedenročný rekordér v počte štartov za českú futbalovú reprezentáciu prišiel do Belfastu pred desiatimi dňami na výpomoc z druholigového Oxford City Stars. Zápas začal na striedačke ako náhradník Kanaďana Tylera Beskorowaného, ktorý sezóne 2019/20 chytal za Banskú Bystricu. Severoírsky tím, ktorý v predchádzajúcich siedmich ligových stretnutiach šesťkrát prehral, inkasoval ako prvý v 21. minúte, ale ešte v druhej tretine tromi gólmi otočil skóre a v tretej časti pridal ďalšie dva góly.V závere zápasu podľa informácií BBC začalo 6000 fanúšikov v zaplnenej hale Odyssey skandovať "my chceme Čecha". Kanadský kouč Adam Keefe, ktorého brat Sheldon trénuje v NHL Toronto, ich prianiu vyhovel. V čase 55:17 poslal Čecha do bránky a bývalý futbalový brankár Chelsea, Arsenalu, Rennes či pražskej Sparty, zažil premiéru v profesionálnom hokeji.Čech sa začal hokeju venovať krátko po konci úspešnej futbalovej kariéry v roku 2019 v tíme Guildford Phoenix v štvrtej lige. Vlani v novembri prestúpil do Chelmsfordu, s ktorým si tento rok zahral finále pohára. V júni odišiel do Oxfordu. Na drese nosí číslo 39, ktoré v NHL preslávil Dominik Hašek.