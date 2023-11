F1: Verstappen zakončil tretiu majstrovskú sezónu triumfom v Abú Zabí

Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Abú Zabí, posledných pretekoch sezóny MS F1. Zakončil tým svoju celosezónnu dominanciu, počas ktorej triumfoval v 19 z 22 podujatí. V záverečných pretekoch ročníka prišiel na druhom mieste do cieľa jeho tímový kolega Sergio Perez, no ten napokon obsadil pre 5-sekundový trest štvrté miesto. Na druhé sa posunul Monačan Charles Leclerc, na pódium sa dostal aj Brit George Russell z Mercedesu.





Mercedes si udržal 2. miesto v Pohári konštruktérov pred Ferrari.Verstappen dosiahol svoj tretí majstrovský titul po sebe, ktorý si zabezpečil už v predstihu po šprinte na VC Kataru 7. októbra. Aj naďalej pokračoval v dominancii a sezónu zakončil siedmym víťazstvom po sebe. Okrem neho sa počas celého ročníka z triumfu radovali iba Sergio Perez (dvakrát) a Carlos Sainz. Vďaka víťazstvu sa v sezóne 2023 dostal cez métu 1000 kôl na pozícii lídra.Triumf v Abú Zabí bol pre Verstappena 54. v kariére a v historickom poradí sa posunul na tretie miesto, na ktorom sa vyrovnal Sebastianovi Vettelovi. Líder poradia Lewis Hamilton dosiahol 103 víťazstiev, druhý Michael Schumacher 91.Verstappen vstúpil do pretekov zo svojej 32. pole position v kariére, ktorú si na štarte postrážil bez väčších problémov. Leclerc sa pokúsil o útok, ale chýbala mu rýchlosť. Štart i úvodné kolá sa zaobišli bez kolízií a Holanďan postupne zvyšoval náskok na čele. Z 5. miesta odštartoval Norris, no rýchlo sa dostal cez Russella aj tímového kolegu Piastriho. Na Piastriho viackrát zaútočil aj Russell, úspešný bol v 11. kole. Verstappen absolvoval v 17. kole hladkú výmenu pneumatík. Nakrátko sa Leclerc ocitol na prvom mieste, no po prezutí mal viac než trojsekundové manko na Verstappena. Ten sa vrátil na líderskú pozíciu v 23. kole, v ktorom mal päťsekundový náskok na Leclerca, tretí bol Russell. Viacerí jazdci siahli po druhom prezutí približne okolo 35. kola, no aj tentoraz si Verstappen postrážil prvé miesto. V 47. kole došlo ku kontaktu Norrisa s Perezom, po ktorom síce obaja pokračovali v pretekoch, no Perez dostal 5-sekundový trest. Mexičan pokračoval v snahe ísť sa na pódiovú priečku a v 55. kole sa dostal na tretie miesto pred Russella. Vzhľadom na avizovaný trest potreboval na udržanie si tejto pozície náskok väčší než päť sekúnd. Napokon sa mu to nepodarilo, hoci sa dostal aj pred Leclerca a do cieľa prišiel ako druhý. Perez obsadil 4. miesto za víťazom Verstappenom, Leclercom a Russellom.