Bývalý futbalový reprezentant mal šíriť detskú pornografiu, zadržala ho polícia

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajšieho nemeckého futbalového reprezentanta Christopha Metzeldera zadržala polícia pre podozrenie z prechovávania a distribúcie detskej pornografie. Ako informuje web focus.de, "najnovšie stanovisko prokuratúry naznačuje, že dôkazy, ktoré má k dispozícii, postačujú na vznesenie obvinenia".Ďalšie periodikum Die Zeit informuje, že súd v Düsseldorfe v prípade 39-ročného bývalého obrancu už rozhodol o vznesení obvinenia.V súvislosti s Metzelderom sa o prechovávaní a šírení detskej pornografie rozprávalo už pred rokom. Ako uviedol denník Bild, na políciu zavolala žena, ktorej Metzelder údajne poslal niekoľko fotografií s takýmto obsahom.Obrázky však údajne poslal minimálne dvom ženám, s jednou z nich, Evou J., ho spájal bližší vzťah. Tá uviedla, že si s Metzelderom vymenila cez aplikáciu WhatsApp viacero správ, aby proti nemu zhromaždila usvedčujúce dôkazy. Prokuratúra v Hamburgu začala samostatné konanie aj proti nej.Vyšetrovatelia skonfiškovali Nemcov mobilný telefón, počítač a ďalšie dátové nosiče. V mobile našli približne 30 fotografií a videí, na ktorých boli maloleté dievčatá. Dohromady zaistili až takmer 300 zakázaných súborov.Keďže aj v tomto prípade platí prezumpcia neviny, prokuratúra v Düsseldorfe zatiaľ k obvineniam nevydala žiadne stanovisko. Poukázala iba na to, že prezumpcia neviny platí až do právoplatného vynesenia rozsudku.Metzelder začal profesionálnu kariéru v klube Preussen Münster. V roku 2000 prestúpil do Borussie Dortmund, kde strávil sedem sezón. Neskôr pôsobil po tri ročníky aj v Reale Madrid a Schalke 04 Gelsenkirchen. Na reprezentačnej scéne odohral za A-mužstvo Nemecka 47 zápasov, na konte má striebro z MS 2002 a ME 2008, ako aj bronz z "mundialu" 2006.