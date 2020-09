FC Barcelona nedodržala slovo, no Messi v klube zostáva. K rozhodnutiu prispeli aj jeho deti

Messi chce pokračovať na najvyššej úrovni

Právnici mali pripravené tromfy

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa rozhodol dodržať kontrakt so španielskym klubom FC Barcelona platný do konca aktuálnej sezóny 2020/2021. Už 33-ročný rodák z Rosaria chcel v uplynulých dňoch ukončiť spoluprácu s "blaugranas".Ako priznal v rozhovore pre web goal.com, túžil nájsť šťastie a nové kariérne výzvy mimo Katalánska, no keďže s klubom, ktorý mu dal všetko, sa nechce "ťahať po súdoch", rozhodol sa zotrvať na Camp Nou."Keď som manželke a deťom oznámil moje želanie odísť, nastala u nás brutálna dráma. Celá rodina začala plakať. Moje deti nechceli opustiť Barcelonu ani ísť do inej školy. Syn Thiago prišiel s plačom a prosil, aby sme nikam nešli," priznal Messi.Barcelona má za sebou nevydarenú sezónu 2019/2020 a klesajúcu krivku jej počínania iba podčiarkol debakel vo štvrťfinále Ligy majstrov s neskorším víťazom Bayernom Mníchov 2:8.Keďže vnútri klubu vládne napätá atmosféra a kapitánovi FCB sa pomaličky aktívna hráčska kariéra chýli ku koncu, chcel skúsiť zabojovať o ďalšie úspechy v inom pôsobisku. V médiách sa najviac špekulovalo o záujme Manchestru City Paríža St. Germain či talianskych klubov Inter Miláno "Keď som sa pozrel ďalej do budúcnosti, uvedomil som si, že chcem súťažiť na najvyššej úrovni, získavať tituly, hrať v Lige majstrov... Môžete v nej vyhrať aj prehrať, ale nesmie to byť tak ako v Ríme, Liverpoole a Lisabone," pripomenul Messi aj ďalšie barcelonské zlyhania v nedávnych rokoch v európskom pohári číslo jeden."Na tom, že som chcel odísť, nebolo nič zlé. Potreboval som to, potreboval to klub a bolo by to dobré pre všetkých. Moja žena však napriek bolesti v duši stála pri mne a podporovala môj úmysel," dodal Messi.Najlepší hráč klubovej histórie pred niekoľkými dňami prostredníctvom poštovej služby burofax informoval FC Barcelona, že hodlá využiť klauzulu v zmluve o okamžitom odchode bez akéhokoľvek nároku klubu na odstupné. Organizácia z Camp Nou sa bránila, že Messi už v ročníku 2019/2020 premeškal lehotu na takýto krok, no hráč a jeho právnici argumentovali tým, že sú v práve, keďže sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila neskôr."Prezident vždy hovoril, že na konci sezóny sa môžem rozhodnúť, či chcem ísť alebo ostať, no napokon vôbec nedodržal slovo. Nikdy neurčil žiadny dátum," posťažoval sa Messi na barcelonského prezidenta Josepa Maríu Bartomeua , s ktorým nemá najlepšie vzťahy.Dlhoročný Messiho zamestnávateľ upozorňoval na doložku o 700 miliónoch eur, ktoré by musel zaplatiť záujemca o jeho služby v prípade, že by odišiel pred vypršaním súčasného kontraktu platného do konca sezóny 2020/2021.Messiho poradcovia vrátane otca Jorgeho mali údajne pripravené tromfy, ktoré chceli vytiahnuť na súde, no samotný hráč podľa španielskych médií nechcel "prilievať olej do ohňa", s Barcelonou sa jedného dňa plánuje rozísť v dobrom a preto súhlasil, že v jej drese potiahne ešte minimálne sezónu 2020/2021.