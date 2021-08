Bývalý generálny prokurátor Trnka sa v septembri postaví pred súd v kauze Gorila

Nahrávku skrýval na viacerých miestach

Vo funkcii bol do roku 2011

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom by mal na Okresnom súde Bratislava I začať 6. septembra. Vyplýva to z rozpisu súdnych pojednávaní na internetovej stránke rezortu spravodlivosti.Dobroslav Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila , ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Pojednávanie je v tomto prípade vytýčené aj na 7.,13. a 14. septembra.Podľa polície Dobroslav Trnka zločin spáchal ako verejný činiteľ zneužitím svojej právomoci, a to závažnejším spôsobom konania a po dlhšiu dobu.„Od osoby M. K. mal prevziať zvukovú nahrávku obsahujúcu rozhovory osôb z podnikateľského prostredia, politikov a predstaviteľov štátnych orgánov. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru. Nahrávku mal ukrývať na viacerých miestach namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala ešte začiatkom marca polícia.Podľa záverov vyšetrovateľa si tak Dobroslav Trnka nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona. Konkrétne stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.Dobroslav Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011.