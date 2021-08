Pri Komárne ponúkli na sobáš iba 13-ročné dievča, nútili ju starať sa o manžela a domácnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 - Zo zločinu obchodovania s ľuďmi spáchaného formou núteného sobáša obvinil vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície dve ženy a dvoch mužov vo veku od 35 do 53 rokov z obce blízko Komárna.Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, obvinení ponúkli 13-ročné dievča na sobáš za finančnú odmenu 3 000 eur. Ženích mal podľa polície 17 rokov.„Následne sa musela proti svojej vôli presťahovať do spoločnej domácnosti, pomáhať s domácimi prácami a starostlivosťou o manžela, no domácnosť opustiť nemohla," povedal Bárdyová.Doplnila, že za tento zločin hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody vo výške od sedem do 12 rokov. „Obvinení sú stíhaní na slobode," dodala hovorkyňa.Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.