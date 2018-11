Bývalý gitarista Aerosmith Joe Perry zrušil individuálne turné

Spevák Steven Tyler (vľavo) a gitarista Joe Perry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 21. novembra (TASR) - Bývalý gitarista kapely Aerosmith Joe Perry zrušil svoje individuálne jesenné koncertné turné z dôvodu hospitalizácie s dýchacími ťažkosťami, informovala agentúra AP.Gitaristov hovorca v utorok uviedol, že 68-ročný Perry si dá po zvyšok roka od koncertovania pauzu. Pôvodne mal vystupovať od 30. novembra do 16. decembra.Perry začal trpieť dýchavičnosťou po spoločnom vystúpení s rockovým hudobníkom Billym Joelom v Madison Square Garden v New Yorku, ku ktorému sa pridal počas interpretácie piesne Walk This Way od Aerosmith.Záchranári podali Perrymu v zákulisí kyslík a na spriechodnenie dýchacích ciest použili tracheálnu trubicu. Potom ho previezli do nemocnice.Gitarista sa fanúšikom, ktorí sa chystali navštíviť jeho turné, ospravedlnil, a očakáva, že sa mu podarí vrátiť sa na koncertné pódiá na budúci rok.