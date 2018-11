V žalúdku mŕtveho vorvaňa našli takmer šesť kíl plastového odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 21. novembra (TASR) - V žalúdku mŕtveho vorvaňa tuponosého, ktorého telo vyplavilo na morský breh v národnom parku v Indonézii, našli takmer šesť kilogramov plastového odpadu. Medzi odpadkami bolo 115 plastových pohárov, štyri plastové fľaše, 25 sáčkov či napríklad aj pár gumených sandálov. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na vedenie zmieneného parku.Rozkladajúce sa telo 9,5 metrového vorvaňa objavili v pondelok večer neďaleko ostrova Kapota v indonézskom národnom parku Wakatobi. Nález vyvolal medzi ochrancami životného prostredia zdesenie.uviedla pre agentúru AP Dwi Supraptiová z indonézskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Pre pokročilý stav rozkladu tela vorvaňa nebolo možné stanoviť, či jeho uhynutie zapríčinil práve plast.Vyhadzovanie plastov do oceánu je značným problémom pre viaceré krajiny juhovýchodnej Ázie vrátane Indonézie. Až 60 percent plastového odpadu, ktorý skončí v oceánoch sa tam dostane práve v niektorej z pätice ázijských krajín - Číne, Indonézii, Filipínach, Vietname a Thajsku, upozorňuje správa environmentalistov z organizácií Ocean Conservancy a McKinsey Center for Business and Environment z roku 2015.Práve plastovým vreckám a taškám sa pritom pripisuje zodpovednosť za každoročný úhyn stoviek morských živočíchov. Vedci zároveň varujú, že ak nedôjde k obmedzeniu plastového odpadu, mohlo by sa jeho množstvo v oceánoch v nasledujúcom desaťročí dokonca strojnásobiť.OSN koncom vlaňajšieho roka informovala, že v moriach a oceánoch skončí každoročne zhruba 10 miliónov ton plastového odpadu, ktorý pácha na podmorskom živote "nenapraviteľné škody".