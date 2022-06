Bývalý hráč EUHL sa predstavil na majstrovstvách sveta

1.6.2022 (Webnoviny.sk) -Marco Sanna je dvadsaťštyriročný taliansky krídelník, ktorý v súčasnosti oblieka dres Cortiny v medzinárodnej Alpskej hokejovej lige. V aktuálnom ročníku odohral dokopy 48 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 28 bodov za 15 gólov a 13 asistencií. Za svoje výkony si vyslúžil pozvánku do talianskeho národného tímu, s ktorým sa predstavil na majstrovstvách sveta vo Fínsku. Na turnaji zasiahol do všetkých duelov svojej reprezentácie, pričom vždy nastúpil ako hráč prvých dvoch formácii. Šampionát zakončil bez zisku bodu.Zaujímavosťou je, že celú svoju kariéru strávil na Apeninskom polostrove s výnimkou sezóny 2016/2017, kedy pôsobil v EUHL v drese Gladiators Trenčín. V rámci tejto súťaže zasiahol do piatich stretnutí, ktoré zakončil bez bodového zápisu.Marco Sanna je dobrým príkladom toho, že hráči pôsobiaci v EUHL môžu kombinovať štúdium s hraním hokeja, ktorému sa môžu aktívne venovať aj po zisku akademického titulu a dotiahnuť to napríklad až na majstrovstvá sveta.Marco gratulujeme a prajeme ti veľa úspechov v kariére!Informačný servis