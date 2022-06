Športové oblečenie pre každého – čo by sme mali mať v skrini?

Pozrite sa, aké športové prvky by mali mať v šatníku každého človeka, ktorý miluje komfort a ležérny štýl v každodenných outfitoch.

Bavlnené tričká sú základom športového oblečenia

Najlepšie, keď sú dostupné v niekoľkých rôznych farbách, s krátkymi alebo dlhými rukávmi. Jednoduché pánske športové tričká sú základom pre slobodný pohyb za každého počasia. Dlhšia horská túra v letnom období? Tričko s dlhými rukávmi ochráni ramená pred nadmerným slnečným žiarením, zatiaľ čo tričko s krátkym rukávom bude najjednoduchším vzdušným oblečením na dlhé kilometre s ruksakom na chrbte. Prechádzka v zime? Aj si ako prvú vrstvu oblečiete termoprádlo, ako druhú vrstvu môžete použiť obľúbené bavlnené tričko. V horskom stredisku sa Vám bude pohodlnejšie zobliekať zimná bunda.

Mikina alebo sveter

Obľúbený materiál, farba a strih – to sú dokonalé vlastnosti univerzálnej mikiny či svetra, ktoré si vždy berieme so sebou, bez ohľadu na prevládajúce počasie. Pár ľudí sa rozhodne pre vlnený sveter so stojačikom, iní si na seba dajú mikinu s kapucňou, ktorá navyše zakryje hlavu. V chladnejších dňoch to bez kapucne bude ťažké a naopak, počas najteplejších dní ju vôbec nevyužijete, prípadne za ňu nájdete alternatívne riešenie. Cestovný vankúš? Ďalšia vrstva pod spacák? Čím všestrannejšia bude Vaša mikina alebo sveter, tým zaujímavejšie budú Vaše dobrodružstvá!

Pohodlné nohavice – must have každého športovca

S nohavicami je to podobne. Pokiaľ nohavice nemajú dostatok vôle v oblasti slabín a bedier, tak nemôžeme hovoriť o komfortnom pohybe. Odporúčame Vám teda, aby ste sa vzdali niekoľkých či dokonca viacerých párov nohavíc, z ktorých každý je určený na inú príležitosť. Oveľa lepšie bude vybrať si dvoje nohavíc, z ktorých jedny budú tenšie, ohybnejšie a vzdušnejšie, druhé o niečo hrubšie a podľa individuálnych preferencií tuhšie a trochu teplejšie.

Nepremokavá bunda

Na jar sú časté mnohohodinné zrážky, v lete prechodné, ale za to intenzívne lejaky a búrky s krúpami, na jeseň všadeprítomná vlhkosť a napokon v zime mokrý sneh a dážď so snehom. Dobre zvolená nepremokavá bunda je ideálnym riešením do daždivých podmienok v každom ročnom období. Po zložení nezaberá veľa miesta v batohu či v taške – vďaka nej nepremokneme a dobrú náladu nám nepokazí ani to najhoršie počasie. Keď je celkom teplo, môžeme si ju obliecť priamo na tričko alebo mikinu, a v jeseni alebo v zime ju použiť ako vrchnú vrstvu a obliecť aj na tú najhrubšiu páperovú bundu.

Tenká páperová bunda

Sme jednoznačne protivníkmi teórie, že páperová bunda je užitočná len v zime. Pokiaľ máme na mysli hrubú páperovú bundu s prírodnou výplňou, tak naozaj, v lete môže byť úplne zbytočná. Dobre zvolená tenká páperová bunda s prírodnou alebo umelou výplňou je však zárukou rýchlej dostavy tepla. Zaberá veľmi málo miesta, kedykoľvek ju môžete stlačiť a vložiť do batohu alebo tašky a využiť tak malé množstvo voľného miesta, a v prípade náhleho ochladenia ju môžete v priebehu okamihu natiahnuť na seba a užívať si tepelný komfort. Na jar a v lete sa dá páperová bunda použiť ako núdzový odev počas chladnejších večerov – je ľahšia a teplejšia ako najľahšia mikina a bunda dokopy. Na jeseň a v zime naopak môže naša obľúbená páperová bunda plniť funkciu jednej zo zahrievacích vrstiev, a ak by malo nastať výraznejšie ochladenie, tak by sme si mali zaobstarať iný, trochu hrubší model.

Správne zvolené športové oblečenie Vám umožní ušetriť miesto v šatníku a peniaze v peňaženke. Začnite dopĺňať svoj šatník ešte dnes!