08. augusta 2025

Bývalý inštruktor si zvyšok trestu za postrelenie študentky odpyká doma, rozhodnutie je právoplatné


Inštruktor Vladimír Šeparnev, ktorý bol odsúdený za postrelenie kadetky na Akadémii policajného zboru v Bratislave v roku 2023, si zvyšok ...



sni mka obrazovky 2024 02 16 o 10.45.38 676x485 8.8.2025 (SITA.sk) - Inštruktor Vladimír Šeparnev, ktorý bol odsúdený za postrelenie kadetky na Akadémii policajného zboru v Bratislave v roku 2023, si zvyšok ročného trestu väzenia odpyká v domácom väzení. Rozhodol o tom na piatkovom verejnom zasadnutí sudca Mestského súdu Bratislava I, ktorý vyhovel návrhu riaditeľa bratislavskej väznice, kde si odsúdený odpykáva trest.


Ten pri svojom návrhu na premenu zvyšku trestu argumentoval priaznivou prognózou resocializácie. V priebehu výkonu domáceho väzenia bude Šeparnev monitorovaný elektronickým náramkom a obydlie môže opustiť len so súhlasom probačného a mediačného úradníka. Piatkové rozhodnutie súdu je právoplatné, keďže voči nemu nie je prípustná sťažnosť. Odsúdený si ročný trest väzenia odpykáva od januára 2025.

Krajský súd v Bratislave v októbri 2024 čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora a uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Šeparnevovi v kauze postrelenia študentky Michaely Hozákovej nepodmienečný trest jeden rok väzenia. Odsedieť si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému právoplatným rozsudkom uložil zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a inú činnosť so zbraňami na päť rokov. Prokurátor pôvodne vo svojom odvolaní pre Šeparneva navrhoval tri roky vo väzení a zákaz činnosti na sedem rokov.




Mestský súd Bratislava I pôvodne vo februári minulého roku uložil obžalovanému trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a zákaz vykonávať činnosti spojené s držbou zbraní. Uznal ho totiž za vinného z prečinu ublíženia na zdraví. Takisto mal Šeparnev, ktorý pred súdom priznal vinu, poškodenej zaplatiť odškodné 48-tisíc eur. Prokurátor však voči uloženému trestu podal odvolanie. Podľa neho totiž bol pre obžalovaného primeraný nepodmienečný trest odňatia slobody. Obžalovaný sa zase odvolal proti výroku o náhrade škody.

Podľa obžaloby inštruktor v marci minulého roku na cvičnom polygóne akadémie porušil predpisy a vystrelil, pričom strela zasiahla kadetku. Strela jej poranila 12. stavec chrbtice a porušila miechu, následkom čoho ochrnula od dolnej polovice tela. Tým jej spôsobil ťažkú ujmu na zdraví. Šeparnev na súde viackrát zopakoval, že celú vec ľutuje a dúfa, že to bude ponaučením aj pre jeho kolegov na policajnej akadémii.

Nešťastná udalosť sa stala 1. marca 2023 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil vtedy 20-ročnú kadetku. Tri budúce policajtky sa vtedy po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy. Pri výstrele z inštruktorovej zbrane však strela zasiahla práve Hozákovú. Pre incident skončila vo funkcii vtedajšia rektorka akadémie Lucia Kurilovská, ktorá v súčasnosti pôsobí ako štátna tajomníčka rezortu vnútra.




Zdroj: SITA.sk - Bývalý inštruktor si zvyšok trestu za postrelenie študentky odpyká doma, rozhodnutie je právoplatné © SITA Všetky práva vyhradené.

