08. augusta 2025
08. augusta 2025
Bývalý inštruktor si zvyšok trestu za postrelenie študentky odpyká doma, rozhodnutie je právoplatné
Inštruktor Vladimír Šeparnev, ktorý bol odsúdený za postrelenie kadetky na Akadémii policajného zboru v Bratislave v roku 2023, si zvyšok ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Inštruktor Vladimír Šeparnev, ktorý bol odsúdený za postrelenie kadetky na Akadémii policajného zboru v Bratislave v roku 2023, si zvyšok ročného trestu väzenia odpyká v domácom väzení. Rozhodol o tom na piatkovom verejnom zasadnutí sudca Mestského súdu Bratislava I, ktorý vyhovel návrhu riaditeľa bratislavskej väznice, kde si odsúdený odpykáva trest.
