Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oskar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. augusta 2025

V zónach bojov v Doneckej oblasti na Ukrajine zostáva najmenej 21 700 civilistov


Tagy: Civilisti donecká oblasť rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

V zónach aktívnych bojov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zostáva najmenej 21 700 civilistov vrátane 115 detí, uviedol počas online brífingu vedúci oddelenia civilnej ochrany miestnej vojenskej administratívy ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_52734 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - V zónach aktívnych bojov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zostáva najmenej 21 700 civilistov vrátane 115 detí, uviedol počas online brífingu vedúci oddelenia civilnej ochrany miestnej vojenskej administratívy Dmytro Petlin. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Podľa Petlina bolo zo svojich trvalých bydlísk na území Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny evakuovaných celkovo viac ako 1,2 milióna civilistov vrátane približne 194-tisíc detí a 47-tisíc ľudí so zdravotným postihnutím.

Len za ostatný týždeň z regiónu evakuovali viac ako 7 800 ľudí vrátane 380 detí. Povinná evakuácia v Doneckej oblasti prebieha od 2. augusta 2022


Zdroj: SITA.sk - V zónach bojov v Doneckej oblasti na Ukrajine zostáva najmenej 21 700 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilisti donecká oblasť rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bývalý inštruktor si zvyšok trestu za postrelenie študentky odpyká doma, rozhodnutie je právoplatné
<< predchádzajúci článok
Od smrti kardinála Jozefa Tomka uplynuli tri roky. „Bol by to bol aj veľký pápež,“ spomína jeho spolupracovník

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 