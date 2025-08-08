|
Piatok 8.8.2025
Denník - Správy
08. augusta 2025
V zónach bojov v Doneckej oblasti na Ukrajine zostáva najmenej 21 700 civilistov
V zónach aktívnych bojov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zostáva najmenej 21 700 civilistov vrátane 115 detí, uviedol počas online brífingu vedúci oddelenia civilnej ochrany miestnej vojenskej administratívy ...
8.8.2025 (SITA.sk) - V zónach aktívnych bojov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zostáva najmenej 21 700 civilistov vrátane 115 detí, uviedol počas online brífingu vedúci oddelenia civilnej ochrany miestnej vojenskej administratívy Dmytro Petlin. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Podľa Petlina bolo zo svojich trvalých bydlísk na území Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny evakuovaných celkovo viac ako 1,2 milióna civilistov vrátane približne 194-tisíc detí a 47-tisíc ľudí so zdravotným postihnutím.
Len za ostatný týždeň z regiónu evakuovali viac ako 7 800 ľudí vrátane 380 detí. Povinná evakuácia v Doneckej oblasti prebieha od 2. augusta 2022
Zdroj: SITA.sk - V zónach bojov v Doneckej oblasti na Ukrajine zostáva najmenej 21 700 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
