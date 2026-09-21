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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Bývalý kapitán Slovenska definitívne ukončil kariéru. Draveckého dojal synov odkaz z New Yorku


Tagy: Ukončenie kariéry

Vladimír Dravecký odohral posledné striedanie proti Komete Brno a vylúčil, že by sa ešte niekedy vrátil do českej extraligy. V drese Třinca získal päť majstrovských titulov. Bývalý kapitán ...



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vladimir dravecky 1 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Vladimír Dravecký odohral posledné striedanie proti Komete Brno a vylúčil, že by sa ešte niekedy vrátil do českej extraligy. V drese Třinca získal päť majstrovských titulov.


Bývalý kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Dravecký definitívne uzavrel hráčsku kariéru. Štyridsaťjedenročný Košičan absolvoval posledné striedanie v piatkovom extraligovom zápase Třinca proti Komete Brno (6:5), v ktorom sa spoločne s Petrom Vránom symbolicky rozlúčil pred zaplnenou WERK Arenou.

Dravecký s Vránom nastúpili na úvodné striedanie po boku ďalšieho dlhoročného spoluhráča Martina Růžičku. Všetci traja sa narodili v roku 1985. Pre Draveckého a Vránu trvalo posledné striedanie 13 sekúnd, potom sa prezliekli a duel sledovali zo striedačky. Třinec v divokom zápase prehrával s Kometou už 2:5, napokon však zvíťazil 6:5.

„V šatni zaznelo, že sme boli v tom momente asi najstaršia formácia na svete. Martin je hráč, s ktorým som toho prežil najviac. Na ľade bol aj Petr Vrána. Sám som si ich vybral a som strašne vďačný, aký kus cesty sme spolu prešli a že sme to mohli takto pekne uzavrieť,“ povedal Dravecký pre oficiálny web "oceliarov".

Najsilnejšia chvíľa však prišla mimo samotnej hry. Organizátori Draveckého prekvapili videopozdravom od syna Vladimíra, ktorý nemohol pricestovať pre povinnosti v New Yorku. „Bolo to veľmi emotívne, až som to nečakal. Chcel by som celej třineckej organizácii poďakovať za to, čo pre mňa pripravila. Niečo také sa nepodarí každému a nesmierne si to vážim. Obrovsky ma dojalo, keď som na kocke uvidel syna. Nemohol tu byť osobne, pretože má povinnosti v New Yorku. To ma naozaj dojalo,“ povedal.

Dravecký priznal, že pri synovom odkaze prišli aj slzy. „Prišli. Emócie zapracovali najmä pri odkaze od syna. Vôbec som to nečakal. Zase budem ďakovať, veľká vďaka patrí nášmu marketingu a PR manažérovi za celú organizáciu, na toto do konca života nezabudnem.“

Možnosť, že by si ešte predsa len predĺžil kariéru a v niektorej súťaži nastúpil spoločne so synom, odmietol. „To už asi nie, definitívne som ukončil kariéru. Pevne však verím, že si spolu niekde zahráme aspoň bago.“

Rovnako jednoznačne odpovedal na otázku, či by sa nemohol vrátiť v prípade, že by Třinec počas sezóny potreboval pomôcť. „Nie, to nehrozí. Fyzicky sa, samozrejme, udržiavam ďalej, ale toto už je definitívne,“ zdôraznil.

Dravecký strávil podstatnú časť kariéry práve v Třinci, s ktorým získal päť českých majstrovských titulov. Pred pôsobením u "oceliarov" si obliekal okrem iného dres materských Košíc, Slovana Bratislava či fínskeho Espoo Blues. V slovenskej najvyššej súťaži získal dva majstrovské tituly.

Výraznú stopu zanechal aj v slovenskej reprezentácii. Absolvoval štyri majstrovstvá sveta, pričom na svetovom šampionáte debutoval v roku 2010 v Kolíne nad Rýnom. Do rovnakého mesta sa v roku 2017 vrátil už ako kapitán slovenského národného tímu. Práve kapitánska úloha na MS patrila k vrcholom jeho reprezentačnej kariéry.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý kapitán Slovenska definitívne ukončil kariéru. Draveckého dojal synov odkaz z New Yorku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukončenie kariéry
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