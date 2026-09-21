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21. septembra 2026
Chladoňová pôjde do boja s časom na MS ako obhajkyňa striebra, na štarte je aj Ungerová
Viktoria Chladoňová a Sofia Ungerová sa predstavia v časovke žien do 23 rokov na MS v Montreale. Slovenské vystúpenie na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale sa začne v ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Viktoria Chladoňová a Sofia Ungerová sa predstavia v časovke žien do 23 rokov na MS v Montreale.
Slovenské vystúpenie na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale sa začne v pondelok, keď je po pätnástej hodine stredoeurópskeho času na programe časovka žien do 23 rokov.
Zatiaľ čo úvodné dve časovky v elitnej kategórii mužov a žien (konali sa už v nedeľu) Slovensko neobsadilo, v ženskej "dvadsaťrojke" bude mať slovenská cyklistika dve želiezka v ohni. Okrem obhajkyne striebornej medaily z MS 2025 Viktórie Chladoňovej aj Sofiu Ungerovú.
Pohľad na štartovú listinu napovedá, že Viktória Chladoňová sa vydá na 20,3 km dlhú trať s drobným prevýšením 145 metrov ako úplne posledná s číslom 52. Bude to o 16.15 h SELČ. Sofia Ungerová pôjde ako osemnásta v poradí o 15.24 h.
Pred rokom v rwandskom Kigali skončila Chladoňová na striebornej priečke za víťaznou Britkou Zoe Bäckstedtovou. Bronzová bola Talianka Federica Venturelliová. Bäckstedtová ani Venturelliová v Montreale v kategórii do 23 rokov neštartujú. Britka už stihla byť v nedeľu strieborná v časovke žien, keď ju zdolala iba Švajčiarka Marlen Reusserová.
V pondelok popoludní bude na programe MS v cestnej cyklistike aj časovka mužov do 23 rokov, ale Slovensko túto disciplínu neobsadí. Slovenskí mladíci Richard Riška a Samuel Novák sa ešte len v pondelok presunú do Kanady po úspešnom vystúpení na pretekoch Okolo Slovenska, kde obsadili siedme, resp. jedenáste miesto v celkovom poradí.
"V jazde proti chronometru sme nominovali veľmi konkurencieschopných pretekárov,“ uviedol športový riaditeľ Slovenského zväzu cyklistiky Jakub Vančo v tlačovej správe.
V utorok 22. septembra prídu na rad aj individuálne časovky v kategórii juniorov a junioriek. Slovensko tam budú reprezentovať Timotej Michalík a Milan Húsenica, resp. Karolína Hajduková a Lujza Bartošíková. Nie sú bez šance zabojovať o kvalitné umiestnenia.
"Ak sa obzrieme späť za sezónou, máme veľmi kvalitných pretekárov aj v juniorských kategóriách. Ako v ženskej, tak aj v mužskej juniorskej cyklistike máme najmä prvým rokom pretekárov na svetovej úrovni a veríme, že sa v kvalitnej konkurencii adekvátne presadia,“ dodal Vančo.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňová pôjde do boja s časom na MS ako obhajkyňa striebra, na štarte je aj Ungerová © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské vystúpenie na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale sa začne v pondelok, keď je po pätnástej hodine stredoeurópskeho času na programe časovka žien do 23 rokov.
Zatiaľ čo úvodné dve časovky v elitnej kategórii mužov a žien (konali sa už v nedeľu) Slovensko neobsadilo, v ženskej "dvadsaťrojke" bude mať slovenská cyklistika dve želiezka v ohni. Okrem obhajkyne striebornej medaily z MS 2025 Viktórie Chladoňovej aj Sofiu Ungerovú.
Pohľad na štartovú listinu napovedá, že Viktória Chladoňová sa vydá na 20,3 km dlhú trať s drobným prevýšením 145 metrov ako úplne posledná s číslom 52. Bude to o 16.15 h SELČ. Sofia Ungerová pôjde ako osemnásta v poradí o 15.24 h.
Najväčšie súperky odpadli
Pred rokom v rwandskom Kigali skončila Chladoňová na striebornej priečke za víťaznou Britkou Zoe Bäckstedtovou. Bronzová bola Talianka Federica Venturelliová. Bäckstedtová ani Venturelliová v Montreale v kategórii do 23 rokov neštartujú. Britka už stihla byť v nedeľu strieborná v časovke žien, keď ju zdolala iba Švajčiarka Marlen Reusserová.
V pondelok popoludní bude na programe MS v cestnej cyklistike aj časovka mužov do 23 rokov, ale Slovensko túto disciplínu neobsadí. Slovenskí mladíci Richard Riška a Samuel Novák sa ešte len v pondelok presunú do Kanady po úspešnom vystúpení na pretekoch Okolo Slovenska, kde obsadili siedme, resp. jedenáste miesto v celkovom poradí.
Aj v časovke sme dobrí
"V jazde proti chronometru sme nominovali veľmi konkurencieschopných pretekárov,“ uviedol športový riaditeľ Slovenského zväzu cyklistiky Jakub Vančo v tlačovej správe.
V utorok 22. septembra prídu na rad aj individuálne časovky v kategórii juniorov a junioriek. Slovensko tam budú reprezentovať Timotej Michalík a Milan Húsenica, resp. Karolína Hajduková a Lujza Bartošíková. Nie sú bez šance zabojovať o kvalitné umiestnenia.
"Ak sa obzrieme späť za sezónou, máme veľmi kvalitných pretekárov aj v juniorských kategóriách. Ako v ženskej, tak aj v mužskej juniorskej cyklistike máme najmä prvým rokom pretekárov na svetovej úrovni a veríme, že sa v kvalitnej konkurencii adekvátne presadia,“ dodal Vančo.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňová pôjde do boja s časom na MS ako obhajkyňa striebra, na štarte je aj Ungerová © SITA Všetky práva vyhradené.
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