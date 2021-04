Bývalý kotlebovec a majiteľ pohrebníctva Király dostal za úkladnú vraždu 23 rokov väzenia

Manželka mu pomohla odpratať telo

Nožom sa bránil útoku

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) na utorňajšom verejnom zasadnutí potvrdil v kauze úkladnej vraždy pre obžalovaného Jozefa Királyho trest 23 rokov väzenia. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Súd tak potvrdil verdikt, ktorý majiteľovi pohrebníctva uložil na jeseň 2020 Špecializovaný trestný súd (ŠTS) . Utorňajší verdikt NS SR je právoplatný.Majiteľa pohrebníctva Jozefa Királyho z Popradu ŠTS v Pezinku uznal v októbri 2020 za vinného z úkladnej vraždy. Zároveň vtedy súd obžalovanému uložil trest 23 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.Obžalovaný podľa prokuratúry niekoľkými ranami nožom do hrudníka v novembri 2019 usmrtil Romana A. a následne o skutku povedal svojej manželke s tým, aby mu pomohla s „odprataním tela“. Účasťou na úkladnej vražde si podľa obžaloby chcel Király manželku k sebe pripútať a zabrániť ukončeniu ich manželstva, keďže ona mala v úmysle rozviesť sa. Jeho dnes už bývalá manželka však vec oznámila na polícii a na súde vypovedala ako svedkyňa.Király už na začiatku procesu v júli 2020 priznal zodpovednosť za smrť Romana A., odmietol však dopredu uváženú pohnútku vraždy. Tvrdil, že muža, ktorého považoval za bezdomovca, si najal na pomocné práce a následne sa pohádali o peniaze. Nožom sa podľa vlastných slov „len bránil útoku obete“.Jozef Király bol podľa medializovaných informácií v čase spáchania skutku členom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko . Strana sa však od jeho konania dištancovala.