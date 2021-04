Unilabs už spravil 10 milónov Covid testov na svete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vďaka miliónom vykonaných testov pomáhame bojovať proti pandémii koronavírusu.Už desať miliónov testov v 17 krajinách Európy vykonala diagnostická sieť laboratórií Unilabs. "Za necelého pol roka, od decembra 2020 sme zdvojnásobili objemy testov na Covid-19. Ide o pozoruhodný úspech pre naše tímy v prvej línii," konštatuje Christian Rebhan, medicínsky a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Unilabs. "Aj keď už budú vakcíny zavedenou súčasťou, testovanie zostane kľúčové pre rýchlu identifikáciu pri ďalšom otváraní ekonomík a krajín," dodáva Christian Rebhan.Prevažnú časť zo všetkých testov, ktoré skupina Unilabs vykonala, boli PCR testy. Tie z zohrávajú v boji proti pandémii koronavírusu kľúčovú úlohu. Okrem antigénových testov, ponúka Unilabs aj sérologické testy, ktoré poskytujú prehľad o hladine protilátok v krvi pacienta a teda o jeho imunitnej odpovedi na vírus v tele. So zvyšujúcim sa počtom zaočkovaných stúpa aj záujem o postvakcinačné protilátkové testy testy, keďže dokážu vyhodnotiť individuálnu reakciu pacienta na vakcínu."Naše tímy vkladajú do dosiahnutia úspechu svoje srdce a dušu. Neúnavne pracujú na zvyšovaní kapacity, zabezpečovaní dodávok, odoberaní vzoriek od našich pacientov a poskytovaní presných výsledkov v čo najkratšom čase," uvádza Timóteo Guimarães, ktorý vedie v Unilabs tím obchodníkov.Laboratória Unilabs sú vybavené najmodernejšou technológiou, ich súčasná kapacita presahuje 500-tisíc testov týždenne a rastie. Spoločnosť Unilabs patrí medzi lídrov vo využívaní inovatívnej techniky na zlepšenie, zrýchlenie a rozšírenie testovania. Vďaka tomu dokáže identifikovať mutácie vírusu, ako je britský či juhoafrický variant, priniesla tiež testovanie na prítomnosť koronavírusu formou kloktania či zo slín. Aby sa minimalizovali riziká pre pacientov aj personál, prijal Unilabs inovatívne postupy zberu vzoriek a zaviedol vyhradené zóny, ktoré umožňujú zraniteľným pacientom, medzi ktorých patria seniori či ľudia so zhoršenou imunitou – pokračovať v testovaní.Na Slovensku Unilabs zrealizoval viac ako 600 000 testov, pričom výraznou väčšinou sú práve presné PCR testy. "Našou ambíciou ale nie je naháňať čísla, hrdý som skôr na to, že sme ako prví otvorili komerčné PCR testy a drive-thru odber, ako prví sme nasadili presné protilátkové ELISA testy, presnejšie laboratórne antigénové testy, odber kloktaním a minulý mesiac sme umožnili aj testovanie postvakcinačných protilátok," vymenúva aktivity slovenského Unilabs Alpha medical jeho generálny riaditeľ Peter Lednický.Informačný servis