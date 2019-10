Bývalý lekár Barták dostal trest za plánovanie vrážd a vydieranie

Jaroslav Barták. Foto: facebook Foto: facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. októbra (TASR) - Liberecký súd v utorok odsúdil bývalého lekára Jaroslava Bartáka na osemročný trest odňatia slobody za plánovanie vrážd a vydieranie, informoval server iDNES.cz. Bartákov by tak mal celkovo stráviť vo väzení až 20 rokov, pretože si už odpykáva 12-ročný trest za sexuálne zneužívanie.Bartákovi za plánovanie vrážd a vydieranie z roku 2013 hrozilo ďalších až 15 rokov za mrežami, napokon však dostal "len" osem. Bývalý lekár vznesené obvinenia pred súdom odmietol.Jaroslav Barták podľa súdneho spisu plánoval násilnú bývalého šéfa vojenskej tajnej služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděru a pravoslávneho kňaza Eugena Freimanna. Vydieraním chcel podľa obžaloby získať v prepočte viac ako tri milióny eur, ktoré chcel využiť na útek z väzenia pomocou vrtuľníka. Plánoval ujsť do zahraničia, konkrétne do Bieloruska cez Poľsko.Kľúčovým dôkazom je videonahrávka, ktorú pomocou hodiniek so zabudovanou kamerou zaobstaral Bartákov spoluväzeň Miloš Levko. Barták tvrdí, že na zázname vedie len nezáväzné reči v alkoholickom opojení.Liberecký krajský súd sa kauzou vydierania zaoberal už po tretí raz. Najnovší rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a Barták sa voči nemu okamžite odvolal.Súd ho už predtým v kauze vydierania dvakrát uznal za vinného a odsúdil ho na 18 a neskôr na 15 rokov odňatia slobody.Barták podľa znalcov trpí poruchou osobnosti, ktorá je charakterizovaná velikášstvom, sebaistotou, potrebou obdivu a moci, neoprávnenými očakávaniami a aroganciou.