Macho: Na pozemkové úpravy je z rozpočtu vyčlenených 10 mil. eur

Na archívnej snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na pozemkové úpravy je v štátnom rozpočte na budúci rok vyčlenených 10 miliónov eur vo Všeobecnej pokladničnej správe. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Poľnohospodári podľa neho však chcú, aby táto suma bola v štátnom rozpočte viazaná na spomínaný účel.oznámil.podčiarkol Macho.Pripomenul, že predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) deklarovali, že každý rok od budúceho roku bude na pozemkové úpravy zo štátneho rozpočtu vyčlenených 30 miliónov eur.Vláda schválila v pondelok (14. 10.) návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.