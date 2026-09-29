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29. septembra 2026
Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich
Tagy: Sexuálne zneužívanie
Niekdajší svetový šampión Graeme Dott dostal za sexuálne zneužívanie detí sedemročný trest väzenia. Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol v rodnom Škótsku odsúdený na sedem rokov ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Niekdajší svetový šampión Graeme Dott dostal za sexuálne zneužívanie detí sedemročný trest väzenia.
Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol v rodnom Škótsku odsúdený na sedem rokov väzenia za sexuálne zneužívanie dvoch detí.
Štyridsaťdeväťročný Dott dostal trest na Najvyššom súde v Edinburghu, kde sudca Sean Smith vyhlásil, že "ukradol obetiam významnú časť ich detstva".
Porota v auguste uznala Dotta vinným z viacerých prípadov zneužívania dievčaťa a chlapca, ktoré sa udiali medzi rokmi 1993 a 2010, keď boli obe obeťami ešte predpubertálne deti.
Počas päťdňového procesu vypovedali svedkovia, že Dott sa pred deťmi ukazoval nahý, nevhodne sa ich dotýkal a aj ich bozkával.
Dott bol uznaný vinným z dvoch skutkov nehanebného, nemravného a libidózneho správania, pričom všetky obvinenia poprel.
Škótska polícia po procese označila Dotta za "nebezpečnú osobu". Po jeho odsúdení mu Svetová profesionálna asociácia biliardu a snookeru natrvalo odobrala členstvo.
Graeme Dott získal titul majstra sveta v snookeri v roku 2006 a bol vicemajstrom sveta v rokoch 2004 a 2010.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol v rodnom Škótsku odsúdený na sedem rokov väzenia za sexuálne zneužívanie dvoch detí.
Štyridsaťdeväťročný Dott dostal trest na Najvyššom súde v Edinburghu, kde sudca Sean Smith vyhlásil, že "ukradol obetiam významnú časť ich detstva".
Porota v auguste uznala Dotta vinným z viacerých prípadov zneužívania dievčaťa a chlapca, ktoré sa udiali medzi rokmi 1993 a 2010, keď boli obe obeťami ešte predpubertálne deti.
Počas päťdňového procesu vypovedali svedkovia, že Dott sa pred deťmi ukazoval nahý, nevhodne sa ich dotýkal a aj ich bozkával.
Dott bol uznaný vinným z dvoch skutkov nehanebného, nemravného a libidózneho správania, pričom všetky obvinenia poprel.
Škótska polícia po procese označila Dotta za "nebezpečnú osobu". Po jeho odsúdení mu Svetová profesionálna asociácia biliardu a snookeru natrvalo odobrala členstvo.
Graeme Dott získal titul majstra sveta v snookeri v roku 2006 a bol vicemajstrom sveta v rokoch 2004 a 2010.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sexuálne zneužívanie
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