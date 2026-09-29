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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich


Tagy: Sexuálne zneužívanie

Niekdajší svetový šampión Graeme Dott dostal za sexuálne zneužívanie detí sedemročný trest väzenia. Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol v rodnom Škótsku odsúdený na sedem rokov ...



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825328798_1499397305553770_8817802278865731533_n 676x406 29.9.2026 (SITA.sk) - Niekdajší svetový šampión Graeme Dott dostal za sexuálne zneužívanie detí sedemročný trest väzenia.


Bývalý majster sveta v snookeri Graeme Dott bol v rodnom Škótsku odsúdený na sedem rokov väzenia za sexuálne zneužívanie dvoch detí.

Štyridsaťdeväťročný Dott dostal trest na Najvyššom súde v Edinburghu, kde sudca Sean Smith vyhlásil, že "ukradol obetiam významnú časť ich detstva".

Porota v auguste uznala Dotta vinným z viacerých prípadov zneužívania dievčaťa a chlapca, ktoré sa udiali medzi rokmi 1993 a 2010, keď boli obe obeťami ešte predpubertálne deti.

Počas päťdňového procesu vypovedali svedkovia, že Dott sa pred deťmi ukazoval nahý, nevhodne sa ich dotýkal a aj ich bozkával.

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Dott bol uznaný vinným z dvoch skutkov nehanebného, nemravného a libidózneho správania, pričom všetky obvinenia poprel.

Škótska polícia po procese označila Dotta za "nebezpečnú osobu". Po jeho odsúdení mu Svetová profesionálna asociácia biliardu a snookeru natrvalo odobrala členstvo.

Graeme Dott získal titul majstra sveta v snookeri v roku 2006 a bol vicemajstrom sveta v rokoch 2004 a 2010.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sexuálne zneužívanie
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