|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
UEFA podľa FIFA vedie dezinformačnú kampaň v spore o dokumenty k plánu svetového šampionátu
FIFA obviňuje UEFA z pokusu o zasahovanie do nadchádzajúcich volieb prezidenta FIFA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "dezinformačnej kampane" ...
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - FIFA obviňuje UEFA z pokusu o zasahovanie do nadchádzajúcich volieb prezidenta FIFA.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "dezinformačnej kampane" vo svojom úsilí získať prístup k dokumentom týkajúcim sa plánu Gianniho Infantina na predaj častí práv na majstrovstvá sveta. Vo svojej reakcii v súdnom procese na americkej Floride FIFA tvrdí, že snaha UEFA donútiť svetovú futbalovú organizáciu odovzdať tieto dokumenty je zameraná na "ovplyvňovanie" prezidentských volieb FIFA naplánovaných na budúci rok.
V 26-stranovom právnom dokumente FIFA uvádza, že UEFA koná "s cieľom obťažovania, nie na základe oprávnenej potreby získania dôkazov" v rámci konania proti svetovej futbalovej organizácii a obviňuje UEFA z "konania v neúprimnosti".
Prezident FIFA Gianni Infantino v júli vyvolal pobúrenie návrhom vytvoriť obchodnú dcérsku spoločnosť, ktorá by spravovala najväčšie podujatia ako majstrovstvá sveta či svetový šampionát klubov. Tento plán by umožnil súkromným investorom získať podiely v spoločnosti vytvorenej v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE). Po silnej kritike však boli tieto návrhy rýchlo stiahnuté.
Vo svojej súdnej žalobe FIFA tvrdí, že UEFA šíri "množstvo nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení" ohľadom Infantina a svetovej futbalovej organizácie, vrátane tvrdenia, že "hľadal osobný profit prostredníctvom návrhu FFE".
Súdny spis FIFA konštatuje, že žiadosť UEFA "triafa vedľa ako fakticky, tak právne" a mala by byť preto zamietnutá. UEFA k tejto téme pri oslovení agentúrou AFP neuviedla žiaden komentár.
UEFA podala na Floride žiadosť o povolenie zhromažďovať dôkazy pre možnú trestnú sťažnosť vo Švajčiarsku, kde majú sídlo obe organizácie. Európska futbalová organizácia v septembri uviedla, že spolu s "ďalšími zainteresovanými stranami" pripravuje podanie trestných obžalôb vo Švajčiarsku voči Infantinovi a možno aj ďalším predstaviteľom a poradcom FIFA pre trestné nespravodlivé hospodárenie.
UEFA, ktorá združuje aj majstrov sveta Španielsko a ďalšie futbalové veľmoci ako Francúzsko, Anglicko či Nemecko, vedie opozíciu proti Infantinovi vrátane otvorených výziev na jeho odvolanie. FIFA potvrdila, že Infantino sa napriek kontroverziám okolo svojej stiahnutej investičnej iniciatívy znovu uchádza o post prezidenta vo voľbách v marci 2027.
Infantino tento týždeň poslal list 211 členom FIFA, v ktorom naznačil, že je pripravený podporiť "najvyššiu možnú dodatočnú finančnú podporu, ktorá môže byť zodpovedne poskytnutá" z veľkých rezerv FIFA. UEFA v septembri navrhla, aby FIFA uvoľnila 10 miliónov dolárov pre každého člena, teda celkovo 2,1 miliardy dolárov, na investície do infraštruktúry a rozvoja futbalu.
Infantino vo svojom liste zdôraznil, že stiahnutý návrh na predaj komerčných práv k MS mal za cieľ zvýšiť financie pre futbal: "Nedávny komerčný návrh, teraz stiahnutý, mal umožniť FIFA investovať viac do futbalu."
FIFA má približne 6 miliárd dolárov neusporiadaných rezerv, čo UEFA považuje za dôvod, prečo Infantino nepotrebuje hľadať ďalšie financie prostredníctvom predaja práv. Infantino má svojich podporovateľov: hostiteľa MS 2034 Saudskú Arábiu, africkú konfederáciu CAF aj juhoamerický CONMEBOL, ktorého krajiny budú v roku 2030 spoluhostiteľmi zápasov MS.
Medzi hostiteľmi najbližšieho svetového šampionátu sú okrem aj Španielsko, Portugalsko a Maroko.
Zdroj: SITA.sk - UEFA podľa FIFA vedie dezinformačnú kampaň v spore o dokumenty k plánu svetového šampionátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "dezinformačnej kampane" vo svojom úsilí získať prístup k dokumentom týkajúcim sa plánu Gianniho Infantina na predaj častí práv na majstrovstvá sveta. Vo svojej reakcii v súdnom procese na americkej Floride FIFA tvrdí, že snaha UEFA donútiť svetovú futbalovú organizáciu odovzdať tieto dokumenty je zameraná na "ovplyvňovanie" prezidentských volieb FIFA naplánovaných na budúci rok.
V 26-stranovom právnom dokumente FIFA uvádza, že UEFA koná "s cieľom obťažovania, nie na základe oprávnenej potreby získania dôkazov" v rámci konania proti svetovej futbalovej organizácii a obviňuje UEFA z "konania v neúprimnosti".
Prezident FIFA Gianni Infantino v júli vyvolal pobúrenie návrhom vytvoriť obchodnú dcérsku spoločnosť, ktorá by spravovala najväčšie podujatia ako majstrovstvá sveta či svetový šampionát klubov. Tento plán by umožnil súkromným investorom získať podiely v spoločnosti vytvorenej v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE). Po silnej kritike však boli tieto návrhy rýchlo stiahnuté.
Vo svojej súdnej žalobe FIFA tvrdí, že UEFA šíri "množstvo nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení" ohľadom Infantina a svetovej futbalovej organizácie, vrátane tvrdenia, že "hľadal osobný profit prostredníctvom návrhu FFE".
Súdny spis FIFA konštatuje, že žiadosť UEFA "triafa vedľa ako fakticky, tak právne" a mala by byť preto zamietnutá. UEFA k tejto téme pri oslovení agentúrou AFP neuviedla žiaden komentár.
UEFA podala na Floride žiadosť o povolenie zhromažďovať dôkazy pre možnú trestnú sťažnosť vo Švajčiarsku, kde majú sídlo obe organizácie. Európska futbalová organizácia v septembri uviedla, že spolu s "ďalšími zainteresovanými stranami" pripravuje podanie trestných obžalôb vo Švajčiarsku voči Infantinovi a možno aj ďalším predstaviteľom a poradcom FIFA pre trestné nespravodlivé hospodárenie.
UEFA, ktorá združuje aj majstrov sveta Španielsko a ďalšie futbalové veľmoci ako Francúzsko, Anglicko či Nemecko, vedie opozíciu proti Infantinovi vrátane otvorených výziev na jeho odvolanie. FIFA potvrdila, že Infantino sa napriek kontroverziám okolo svojej stiahnutej investičnej iniciatívy znovu uchádza o post prezidenta vo voľbách v marci 2027.
Infantino tento týždeň poslal list 211 členom FIFA, v ktorom naznačil, že je pripravený podporiť "najvyššiu možnú dodatočnú finančnú podporu, ktorá môže byť zodpovedne poskytnutá" z veľkých rezerv FIFA. UEFA v septembri navrhla, aby FIFA uvoľnila 10 miliónov dolárov pre každého člena, teda celkovo 2,1 miliardy dolárov, na investície do infraštruktúry a rozvoja futbalu.
Infantino vo svojom liste zdôraznil, že stiahnutý návrh na predaj komerčných práv k MS mal za cieľ zvýšiť financie pre futbal: "Nedávny komerčný návrh, teraz stiahnutý, mal umožniť FIFA investovať viac do futbalu."
FIFA má približne 6 miliárd dolárov neusporiadaných rezerv, čo UEFA považuje za dôvod, prečo Infantino nepotrebuje hľadať ďalšie financie prostredníctvom predaja práv. Infantino má svojich podporovateľov: hostiteľa MS 2034 Saudskú Arábiu, africkú konfederáciu CAF aj juhoamerický CONMEBOL, ktorého krajiny budú v roku 2030 spoluhostiteľmi zápasov MS.
Medzi hostiteľmi najbližšieho svetového šampionátu sú okrem aj Španielsko, Portugalsko a Maroko.
Zdroj: SITA.sk - UEFA podľa FIFA vedie dezinformačnú kampaň v spore o dokumenty k plánu svetového šampionátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich
Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich
<< predchádzajúci článok
Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD
Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD