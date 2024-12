Bývalý minister vnútra Mikulec vyjadril podporu čurillovcom, trestné konanie voči nim je podľa neho účelové

Na slobode

Rozhodnutie je právoplatné

13.12.2024 (SITA.sk) - Celé trestné konanie voči operatívcom a vyšetrovateľom z tímu okolo Jána Čurillu je podľa exministra vnútra Romana Mikulca hnutie Slovensko ) účelové.Uviedol to v piatok v súvislosti z rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave ponechať obvinených policajtov Branislava Dunčka a Róberta Magulu na slobode. Zároveň bývalý minister vyjadril podporu čurillovcom s tým, že verí, že raz budú môcť povedať pravdu.„Súd dal jasne najavo, že dôvody Úradu inšpekčnej služby a prokurátora, ktorý dal podnet na väzobné stíhanie boli predčasné,“ vyhlásil Mikulec.Krajský súd v Bratislave v piatok nevyhovel sťažnosti prokurátora voči nevzatiu do väzby dvojice obvinených policajtov Branislava Dunčka a Róberta Magulu z tímu Jána Čurillu. Policajti tak budú stíhaní na slobode. Piatkové rozhodnutie sťažnostného súdu je právoplatné.Prokuratúra žiadala pre obvinených z marenia spravodlivosti väzbu, a to pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov. V tejto súvislosti argumentovala napríklad komunikáciou obvinených s ďalšími čurillovcami, ktorí majú vo veci postavenie svedkov v chatovacích platformách.Dunčko a Magula však odmietajú, že by sa dopustili nezákonného konania. Podľa predsedu senátu Krajského súdu v Bratoslave Petra Šamka senát nevidel možnú obavu z ovplyvňovania svedkov zo strany obvinených. „To z tej komunikácie nevyplýva,“ skonštatoval.