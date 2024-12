STVR povedie aj naďalej Igor Slanina, predmetné rozhodnutie nadobudne účinnosť už čoskoro

Predĺženie poverenia

Voľby nového riaditeľa

13.12.2024 (SITA.sk) - Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) povedie aj naďalej Igor Slanina . Podpredseda Národnej rady (NR) SR , poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu, Peter Žiga Hlas-SD ), predĺžil Slaninovi poverenie do konca budúcoročného marca.„Stalo sa tak na základe zákona č.157/2024 Z.z. o Slovenskej televízii a rozhlase a zmene niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2024," informuje odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.Slanina tak ostáva na pozícii zástupcu generálneho riaditeľa ako štatutárny zástupca verejnoprávneho vysielateľa. Predmetné rozhodnutie nadobudne účinnosť v sobotu 14. decembra.Slaninovi toto poverenie predĺžili už v minulosti. Pôvodne mal STVR šéfovať len do 30. septembra tohto roka, neskôr mu Žiga predĺžil poverenie do konca roka. Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady STVR.V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). NR SR dosiaľ ďalších členov Rady nezvolila, ich voľba bola presunutá na budúcoročnú februárovú schôdzu.