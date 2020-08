SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý námestník starostky Paríža Christophe Girard čelí obvineniu zo znásilnenia. V utorok o tom informovala parížska prokuratúra s tým, že politika obvinil muž z Tuniska.Pre noviny The New York Times vyhlásil, že ho Girard ako 16-ročného začal nútiť k sexuálnemu styku. Právna zástupkyňa Delphine Meilletová uviedla, že jej klient tieto tvrdenia odmieta a zvažuje sa brániť žalobou za ohováranie.Girard bol dlhoročný významný hráč v parížskej politike a mal blízko k starostke Paríža Anne Hidalgovej . Minulý mesiac rezignoval po nátlaku spoločnosti pre jeho obhajobu spisovateľa Gabriela Matzneffa, ktorého obvinili zo znásilnenia dieťaťa.Žena vo svojej knihe uviedla, že ju spisovateľ v čase, keď mal on 50 rokov a ona len 14, sexuálne zneužil.