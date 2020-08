Asociácia hotelov a reštaurácií odmieta obmedzenie hromadných podujatí v interiéroch

Obmedzenia bez argumentov

Po lete očakávajú prepad

Žiadajú o aktívnu komunikáciu

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) nesúhlasí s ohlásenými plánovanými opatreniami pri organizovaní hromadných podujatí v interiéroch. Nevidí dôvod na obmedzenia, keďže sa podľa nej nepreukázalo šírenie ochorenia z dôvodu organizovania takýchto podujatí. Rovnako nevidí dôvod na obmedzovanie kapacity návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.Informoval o tom v utorok generálny manažér AHRS Marek Harbuľák s tým, že obmedzenia poskytovania služieb cestovného ruchu bez argumentov zneisťujú hostí i podnikateľov."Informácie o plánovaných reštrikciách, ktoré odzneli na tlačovej besede 13. augusta za účasti ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, hlavného hygienika SR Jána Mikasa a ďalších odborníkov na epidemiológiu, spôsobujú neistotu organizátorom podujatí, prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení, kúpalísk a akvaparkov. Okrem toho nie sú známe žiadne relevantné argumenty pre takéto vážne rozhodnutia a nie je jasné ani to, odkedy, ako a akým spôsobom by sa mali vykonať," upozornil Harbuľák, ktorý je tiež prezidentom Zväzu cestovného ruchu SR.Takéto vyjadrenia podľa zástupcu AHRS zhoršujú už aj tak zlú situáciu v zariadeniach cestovného ruchu. Po skončení letnej sezóny sa očakáva celkový prepad v ubytovacích i stravovacích zariadeniach."Plánované podujatia môžu práve v jesenných mesiacoch aspoň mierne korigovať ekonomické problémy, najmä v mestských hoteloch, ktoré sú bytostne závislé od organizácie takýchto podujatí. Vďaka organizovaniu firemných, spoločenských i súkromných akcií by mohlo viacero menších podnikateľov v cestovnom ruchu prežiť rok 2020 a neskrachovať," tvrdí Harbuľák.V súvislosti s vyjadreniami o obmedzeniach, ktoré by mohli nastať v zariadeniach cestovného ruchu, a podľa AHRS nie sú ničím podložené, organizácia žiada ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o aktívnu komunikáciu s odvetvím pri príprave opatrení, aby sa predišlo zbytočným obmedzeniam a rozsiahlym ekonomickým škodám.AHRS pripravila v máji, v čase otvárania stravovacích a ubytovacích prevádzok, manuál s odporúčaniami pre zabezpečenie vyššej ochrany zdravia hostí i zamestnancov. Pokiaľ sa hotely a reštaurácie riadia týmito odporúčaniami, riziko šírenia koronavírusu sa podľa asociácie minimalizuje.