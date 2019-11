Bývalý nemecký tréner Vogts navrhol posunúť začiatok MS 2022

Berti Vogts Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. novembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalový tréner Berti Vogts vyzval na posunutie začiatku majstrovstiev sveta v Katare. Tie sú naplánované na november a december 2022, no podľa jeho názoru by mali dostať tímy viac času na prípravu.Vogts pre piatkové vydanie denníka Bild navrhol, aby šampionát odštartoval až v januári 2023. Hlavné európske ligy totiž budú v plnom prúde a predbežne sa počíta, že súťaže prerušia iba týždeň pred začiatkom MS (21. novembra). "" citovala Vogtsa agentúra DPA. Bývalý tréner doviedol nemeckú reprezentáciu k titulu na ME 1996, ako hráč triumfoval s NSR na MS 1974.