Slovenky do 17 a 19 rokov spoznali súperov v Elite Round

Nyon 29. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 a 19 rokov spoznali súperky v druhej fáze kvalifikácie EURO 2020. Slovenská ženská "devätnástka" sa v 6. skupine stretne s rovesníčkami z Poľska, Maďarska a Belgicka, "sedemnástka" narazí v "skupine smrti" na silné družstvá Francúzska a Anglicka, ktorých doplnil ďalší ostrovný tím Wales. Rozhodol o tom žreb Elite Round v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Oba slovenské tímy vedené trénerom Jozefom Jelšicom postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME. Tá sa hrá v skupinách turnajovým spôsobom. Víťazi skupín postúpia na EURO. Šampionát dievčat do 19 rokov bude hostiť Gruzínsko, najlepšie reprezentácie v kategórii do 17 rokov sa stretnú vo Švédsku. Tímy boli pred žrebom rozdelené do štyroch výkonnostných košov, celkovo je sedem skupín, organizátor má účasť automatickú. Slovenská 17-tka figurovala v treťom koši, 19-tka vo štvrtom.Nesmierne náročnú skupinu dostal tím do do 17 rokov. Turnaj sa bude hrať v Anglicku a Slovenky čaká tuhý boj. "," povedal pre webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner Jelšic.Zaujímavých súperov prisúdil žreb aj staršej reprezentácii. Slovenky do 19 rokov sa predstavia na turnaji v Poľsku. "," vyslovil sa Jelšic.Ešte pred žrebom Elite Round bol na programe žreb skupín budúcoročnej prvej fázy kvalifikácie ME. Slovenské futbalistky do 17 rokov nastúpia v októbri proti triu Švajčiarsko, Kazachstan, Dánsko, hrať sa bude vo Švajčiarsku (3. – 9. októbra 2020). "," uviedol Jelšic.Výber do 19 rokov má opäť ťažký žreb a zaujímavosťou je, že dva tímy budú rovnaké ako v tomto roku. Slovenky dostali do skupiny číslo 3 znovu favorizované Francúzky, ale aj tím Severného Macedónska. Posledným do partie bude Wales, kde sa turnaj aj odohrá v termíne 21. – 27. októbra 2020. "j," dodal Jelšic pre web SFZ.