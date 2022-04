Bývalý operatívec NAKA Káľavský je opäť na slobode, ministerstvo chce požiadať bosnianske úrady o jeho vydanie

Vydanie obvineného na Slovensko

Vyzrádzanie utajovaných informácií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie súdu v Bosne a Hercegovine o prepustení obvineného bývalého funkcionára Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Káľavského zo zadržania na slobodu s istými obmedzeniami predstavuje vnútroštátne rozhodnutie vydané na základe právneho poriadku tejto krajiny a Slovensko rešpektuje takéto rozhodnutie.Ako ďalej na sociálnej sieti uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR , rezort nemôže zasahovať do extradičného konania nezávislého štátu, najmä berúc do úvahy skutočnosť, že väzba je len jedným, aj keď najčastejším z prostriedkov pre zaistenie účelu extradície obvinenej osoby.Ministerstvo však pripravuje extradičnú žiadosť a za týmto účelom požiadalo Špecializovaný trestný súd o originál medzinárodného zatýkacieho rozkazu s prekladom.Bývalého šéfa operatívcov NAKA Káľavského zadržali podľa medializovaných informácií v Bosne a Hercegovine po tom, ako požiadal o azyl.Miestny súd ho však nevzal do väzby a namiesto toho mu uložil obmedzenia v podobe odobratia cestovných dokladov, zákazu opustiť územie krajiny a povinnosti pravidelne sa hlásiť úradom.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal ešte v januári na Špecializovaný trestný súd na Káľavského obžalobu pre pokračovací zločin prijímania úplatku, zločin marenia spravodlivosti a prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa.Predmetom obžaloby je podľa ÚŠP prezrádzanie citlivých informácií z prostredia Policajného zboru nepovolaným osobám, a to čiastočne za rôzne neoprávnené majetkové plnenia.