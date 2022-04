Vojakom NATO na Slovensku bude veliť český plukovník, Naď mu zaželal veľa dobrých rozhodnutí

Cenné skúsenosti z Afganistanu

Alianční vojaci budú chrániť východné krídlo

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Veliteľom predsunutej jednotky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku je český plukovník Tomáš Unzeitig, ktorý bol donedávna zástupcom veliteľa 31. pluku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Liberec.Má skúsenosti s riadením zahraničných operácií, ktoré získal počas pôsobenia v Českej republike, no tiež v medzinárodných operáciách v Turecku a Afganistane.Ako informoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti, veliteľ Unzeitig osobne vníma toto zoskupenie veľmi pozitívne a vidí jeho prínos najmä v posilnení spôsobilostí, ktoré Slovensku doposiaľ chýbali.„Teší ma vynikajúca spolupráca, navyše s českým velením, ktoré je nám ako národu od nepamäti veľmi blízke. Veliteľovi prajem veľa dobrých rozhodnutí, síl do práce a teším sa na stretnutie,“ dodal Naď.Na Slovensko príde v rámci tzv. predsunutej prítomnosti NATO do tritisíc aliančných vojakov.Z Českej republiky príde na Slovensko do 700 vojakov, z Nemecka do 1200, zo Spojených štátov amerických 600 vojakov, z Holandska a Slovinska po 200 vojakoch a z Poľska 100 vojakov.Predsunutá prítomnosť vojakov NATO má za účel preukázať pripravenosť NATO reagovať na bezpečnostné hrozby. Jedným zo základných prvkov obrannej stratégie NATO je aj takzvaný aspekt odstrašenia.