Bývalý policajný funkcionár Rehák vypovedal v kauze Kováčika a spochybnil slová kajúcnika Beňa

Spochybnil svedka Beňa

Rehák hovoril o diskreditácii





Rehák je v inej kauze známej ako



Rehák je v inej kauze známej ako Judáš obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku, pričom od začiatku procesu v januári minulého roku trvá na tom, že je nevinný. Kauza rovnako na ŠTS v Banskej Bystrici pokračuje hlavným pojednávaním budúci týždeň a mala by sa blížiť k rozsudku.

Vypovedali aj expolicajti a bývalý šéf SIS



Prípad bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika





Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov



Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. ŠTS pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.



Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. ŠTS pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.

21.3.2023 (SITA.sk) - Výsluchom bývalého policajného funkcionára Jozefa Reháka pokračuje na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý je v inej veci právoplatne odsúdený na trest osem rokov väzenia.Kováčik je v jeho druhej korupčnej kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom K. prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania a pojednáva sa bez jeho prítomnosti, lebo je na úteku. Neprítomný je aj Kováčik, ktorý sa na pojednávaní počas tohto týždňa nezúčastňuje.Rehák ako svedok obhajoby uviedol, že o skutku v tejto kauze nevie nič. S Kováčikom prišiel do kontaktu asi len dva alebo trikrát a druhého obžalovaného pozná pracovne približne od roku 2005. Vo svojej výpovedi spochybnil jedného z hlavných svedkov obžaloby, bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňa . Tento vypovedal, že mu Peter K. mal v januári 2017 ukázať výsluch Reháka a táto vec mala byť pridelená na inšpekciu.„Nemohol to hovoriť, lebo ten spis bol na inšpekcii od júla 2016,“ konštatoval Rehák s tým, že ak mal Peter K. vybavovať upratanie nejakého spisu, „tak to nemohol byť môj spis, ktorý bol na inšpekcii“.Vo svojej výpovedi hovoril aj o diskreditácii, o ktorej sa dozvedel ešte pred tým, ako jemu samotnému bolo vznesené obvinenie. Spomenul aj prokurátora UŠP Petra Kysela , ktorý už tiež svedčil v tejto kauze a dozoroval aj jeho kauzu. V apríli 2021, keď sa na súde prejednávala žiadosť Reháka o prepustenie z väzby, mal Kysel predložiť aj uznesenie o vznesení obvinenia na Kováčika a Petra K. „Bolo to preto, aby predlžoval moju väzbu,“ dodal svedok.V pondelok vypovedali dvaja expolicajti a bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik , ktorý mal byť podľa kľúčového svedka Bernarda Slobodníka pri odovzdávaní úplatku. Vypovedal však, že si na odovzdanie peňazí nepamätá.Podľa obžaloby podnikateľ Peter K., ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil Kováčika sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.