Natívny článok verzus PR článok: Do ktorého z nich sa naozaj oplatí investovať?

21.3.2023 (SITA.sk) -Ste unavení zo záplavy reklám, ktoré v on-line prostredí pôsobia rušivo? Hľadáte hodnotný a pútavý obsah, ktorý vám poskytne cenné informácie či pomôže vyriešiť konkrétny problém? Väčšina z vás určite odpovedala na tieto otázky "áno" a rovnako to vnímajú i vaši spotrebitelia. A práve v tomto spočíva čaro natívnych článkov.Natívny článok predstavuje efektívny marketingový nástroj, ktorý nie je vnímaný ako rušivá reklama, ale ako prirodzená súčasť webovej stránky vydavateľa. Ide síce o platený obsah publikovaný v konkrétnom médiu, prostredníctvom ktorého chcete zviditeľniť vaše podnikanie, no to si čitateľ vôbec neuvedomuje.Cieľom PR článkov je propagovanie značky a často je to zrejmé už z nadpisu alebo úvodu. Veľakrát ide o nudný opis produktov či promo spoločnosti, ktoré nedáva čitateľovi žiadnu pridanú hodnotu.Toto sú tri hlavné dôvody, prečo čoraz viac marketérov využíva natívny článok na propagáciu značky:Natívna reklama je teda skvelý spôsob, ako prilákať väčšie publikum a zaujať spotrebiteľov tak, ako to tradičná reklama nedokáže. Medzi slovenské média, ktoré navrhujú natívnu kampaň na mieru a zároveň ju distribuujú na najčítanejšie média na Slovensku, patrí napríklad Slovenská tlačová agentúra SITA Informačný servis