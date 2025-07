Bývalý policajt NAKA čelí obvineniu zo sabotáže, vymyslel si podozrenia na Žilinku a jeho prvého námestníka

1.7.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil bývalého príslušníka Národnej kriminálnej agentúry Mateja V. za trestný čin sabotáže Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová , obvinený, ktorého v utorok aj zadržali, zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti. Podľa inšpekcie tak konal v úmysle poškodiť ústavné zriadenie SR, aby maril výkon právomoci generálneho prokurátora a jeho prvého námestníka.Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica Smer-SD )."Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedla Dobiášová. Doplnila, že obvinenému môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.