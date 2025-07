Chystáte sa do USA? Pozor, niektorí z vás budú musieť mať verejné účty na sociálnych sieťach

1.7.2025 (SITA.sk) - Žiadatelia o neimigračné víza do USA typu F, teda víza sú pre študentov vysokých škôl, stredných škôl alebo jazykových škôl, typu M, víza slúžiace na štúdium odborných odborov, ako sú technické a remeselné školy, alebo typu J, čo sú víza pre výmenné a kultúrne programy – od au pair pobytov po akademické stáže, budú musieť mať verejné účty na sociálnych sieťach.Dôvodom je, aby si ich úradníci mohli preveriť. Informovalo o tom americké veľvyslanectvo na Slovensku.„S okamžitou platnosťou sú všetky osoby žiadajúce o neimigračné víza typu F, M alebo J požiadané, aby upravili nastavenia súkromia na všetkých svojich účtoch na sociálnych sieťach na „verejné“, aby sa uľahčilo preverenie potrebné na overenie ich identity a prijateľnosti na vstup do Spojených štátov podľa právnych predpisov USA,“ uviedlo veľvyslanectvo na Facebooku.Konkrétne ide o študentské víza a víza na výmenné pobyty, netýka sa to turistických víz ESTA.